Якутский фильм «Ыт» отмечен спецпризом жюри Варшавского кинофестиваля

Якутский фильм «Ыт» режиссеров Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева удостоен специального приза жюри 37-го Варшавского международного кинофестиваля, церемония закрытия которого прошла сегодня. Фильм также получил специальное упоминание от жюри NETPAC, оценивавшего азиатские картины.
фото: Официальный сайт Варшавского кинофестиваля
Фильм Давыдова и Бурнашева – своего рода альманах о деревенской жизни, где все друг другу родственники или знакомые. В небольшом населенном пункте происходят семь совершенно разных по степени абсурда и драматичности историй, отсылающих как к классическим анекдотам, так и к рассказам Шукшина. Несмотря на свой небольшой бюджет, собранный без поддержки каких-либо государственных структур, фильм «Ыт» участвовал в основном – международном – конкурсе Варшавского кинофестиваля наряду с еще 14 картинами. Гран-при этого конкурса завоевала копродукция Румынии, Чехии и Латвии «Чудо» (Miracol) румынского режиссера Богдана Джорджа Аперти. Лучшим режиссером стал мексиканский постановщик Родриго Пла за фильм «Другой Том».
Оценивало международный конкурс жюри в составе программного директора «Кинотавра», члена Европейской киноакадемии Ситоры Алиевой, оператора Магды Ковальчик (Польша, Великобритания), китайской писательницы, сценаристки и продюсера Тамми Тай, немецкого продюсера Петера Роммеля и белорусского кинокритика Игоря Сукманова.
Награду Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) получила копродукция Косово и Франции – режиссерский дебют 20-летней актрисы Луаны Байрами, известной по работе в фильме Селин Скьяммы «Портрет девушки в огне» – «Холм, где ревут львицы». Лучшим восточноевропейским дебютом, который выбирало молодое жюри FIPRESCI (в его состав входили кинокритики из Польши, Сербии, Румынии, Боснии и Герцеговины и России, которую представляла редактор сайта Кино-Театр.РуМария Токмашева), стала российская картина «Межсезонье» Александра Ханта.
Фильм «Межсезонье» – история двух влюбленных подростков, которые в знак протеста против запретов родителей убегают из дома с оружием и отправляются в рискованное криминальное путешествие. Пытаясь доказать свое право на свободу и индивидуальность, ребята переходят черту дозволенного, превращаются из Ромео и Джульетты в Бонни и Клайда — в мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.
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