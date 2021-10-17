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Джейсон Сигел перевоплотится в практикующего психотерапевта

17 октября
2021 год

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17 октября 2021
Американский актер Джейсон СигелКак я встретил вашу маму») исполнит главную роль в комедийном сериале Shrinking («Психотерапия»), сообщает The Hollywood Reporter.

Джейсон Сигел перевоплотится в практикующего психотерапевта
фото: vogue.com

В центре сюжета окажется убитый горем психотерапевт, который в обход правил начинает говорить клиентам то, что действительно о них думает. Игнорируя этику, мужчина обнаруживает, что подобный подход меняет не только жизни людей, но и его собственную.

Проектом займется создатель «Клиники» и «Теда Лассо» Билл Лоуренс. Он напишет сценарий и выступит в качестве продюсера вместе с Джейсоном Сигелом и Бреттом Голдстином, сыгравшим Роя Кента в «Теде Лассо». Премьера шоу состоится на стриминге Apple TV.
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