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Хилари Суонк получила роль в экранизации романа «До того как она исчезла»

17 октября
2021 год

Новости кино >>
17 октября 2021
Двукратная обладательница премии «Оскар» Хилари Суонк сыграет в экранизации романа Лизы Гарднер «До того как она исчезла» (Before she disappeared). Актриса также выступит исполнительным продюсером сериала, сообщает Deadline.

Хилари Суонк получила роль в экранизации романа «До того как она исчезла»
фото: Getty Images

В центре сюжета окажется бывший алкоголик, который путешествует по миру налегке и занимается поиском пропавших без вести людей, чьими делами не интересуются правоохранительные органы.

Книга Лизы Гарднер вышла в январе 2021 года. Ранее по мотивам ее произведений были сняты кинопроекты «В полночный час», «Клуб выживших», «Инстинкт убийцы» и другие.
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