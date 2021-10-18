Фильму Ладо Кватании «Казнь» вручили приз на кинофестивале в Сиджесе

Полнометражный дебют Ладо Кватании
«Казнь
» получил приз «Специальное упоминание жюри за первый игровой фильм» на кинофестивале в Сиджесе, сообщает пресс-служба российского отделения компании Sony Pictures, отвечающего за прокат картины.
«Казнь», продюсерами которой выступили Илья Стюарт
, Мурад Османн
и Павел Буря
, выйдет в широкий российский прокат 27 января 2022 года. Главные роли исполняют Нико Тавадзе
, Юлия Снигирь
, Виктория Толстоганова
, Даниил Спиваковский
, Евгений Ткачук
и Аглая Тарасова
.
По сюжету в деле серийных убийств, которое расследовалось долгие десять лет и было официально закрыто, появляется новое обстоятельство — выжившая жертва. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов вынужден срочно выехать на место, чтобы разобраться в ситуации, ведь именно он осудил невиновных по этому делу. Ему предстоит исправить свою ошибку. Но Исса и не подозревает, что на самом деле это приглашение на казнь.
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