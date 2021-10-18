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Деконструкция «Космическая одиссея 2010»
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Фильму Ладо Кватании «Казнь» вручили приз на кинофестивале в Сиджесе

18 октября
2021 год

Новости кино >>
18 октября 2021
Полнометражный дебют Ладо Кватании «Казнь» получил приз «Специальное упоминание жюри за первый игровой фильм» на кинофестивале в Сиджесе, сообщает пресс-служба российского отделения компании Sony Pictures, отвечающего за прокат картины.

Фильму Ладо Кватании «Казнь» вручили приз на кинофестивале в Сиджесе

«Казнь», продюсерами которой выступили Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря, выйдет в широкий российский прокат 27 января 2022 года. Главные роли исполняют Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Евгений Ткачук и Аглая Тарасова.

По сюжету в деле серийных убийств, которое расследовалось долгие десять лет и было официально закрыто, появляется новое обстоятельство — выжившая жертва. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов вынужден срочно выехать на место, чтобы разобраться в ситуации, ведь именно он осудил невиновных по этому делу. Ему предстоит исправить свою ошибку. Но Исса и не подозревает, что на самом деле это приглашение на казнь.
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персоны
Павел БуряЛади КватанияМурад ОсманнЮлия СнигирьДаниил СпиваковскийИлья СтюартНико ТавадзеАглая ТарасоваЕвгений ТкачукВиктория Толстоганова
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Деконструкция «Космическая одиссея 2010»

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