Максим Лагашкин, Анастасия Стежко и Полина Ауг снимаются в третьем сезоне «Дылд»

В Анапе стартовали съёмки третьего сезона «Дылд», который будет состоять из 21 серии. Согласно пресс-службе телеканала СТС, за постановку отвечает режиссёр Фёдор Стуков.
фото: пресс-служба телеканала СТС
В продолжении сериала Михаил Ковалёв в исполнении Павла Деревянко предстанет перед зрителем в неожиданном облике. Некогда уверенный и амбициозный тренер не справляется с жизненными трудностями и изрядно набирает в весе. Чтобы вернуться в строй, он вынужден обратиться к психотерапевту Льву (Максим Лагашкин) и взяться за женскую команду по пляжному волейболу. Начать новую жизнь грубияну и сексисту мешает второй тренер команды — феминистка Лера (Анастасия Стежко).
В третьем сезоне Деревянко поправился на четыре размера с помощью специального костюма. В отличие от располневшего и небрежного Ковалёва психотерапевт Лев придерживается элегантного стиля. «Мой герой — аккуратный и педантичный до такой степени, что иногда кажется, будто он маньяк, — шутит Лагашкин. — Но Лев как сапожник без сапог: занимается проблемами Михаила, а самого тоже нужно спасать. Мне в целом нравится наша с Пашей сюжетная линия. Мы знаем друг друга больше двадцати пяти лет, поэтому партнёрствовать с ним легко».
фото: пресс-служба телеканала СТС
Актёр признался, что в свободное время с удовольствием играет в волейбол. Его партнёрша по сериалу Анастасия Стежко тоже влюблена в игру и даже отдала пять лет профессиональному волейболу: «Я играла за калининградскую юниорскую сборную и местный клуб "Динамо". И у меня осталось много прекрасных воспоминаний, связанных с этим периодом».
Перед съёмками Анастасия и другие актрисы сериала занималась вместе с тренером, серебряным призёром Олимпийских игр 2004 года Еленой Зарубиной. «У нас был режим экспресс-подготовки, когда за короткий срок нужно овладеть главными приёмами, — вспоминает Полина Ауг, получившая роль волейболистки Таи. — Елена Михайловна оказалась потрясающим тренером! Она научила играть с учётом моей особенности, ведь я левша».
фото: пресс-служба телеканала СТС
Главным местом съёмок стала спортивная база Volleygrad, где находится одна из самых известных площадок для пляжного волейбола и проходят российские и международные соревнования.
обсуждение >>