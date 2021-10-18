Судьбам детдомовцев посвятили веб-сериал

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18 октября

«Маленький воин» Ильи Ермолова отмечен наградой на фестивале детского и юношеского кино Schlingel

Лента отмечена специальной премией Центрально-Германской вещательной корпорации Mitteldeutscher Rundfunk, которая считается одной из основных наград смотра