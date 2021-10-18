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Судьбам детдомовцев посвятили веб-сериал

18 октября
2021 год

Новости кино >>
18 октября 2021
Завершились съёмки веб-сериала Ирины Гурьяновой «Система» по заказу Star Media. Премьера восьмисерийного психологического триллера, который создаётся компанией «ДОК-Синема» при поддержке «Института развития интернета», состоится в октябре на платформе YouTube. Съёмки прошли в Москве, Твери и Тверской области, уточняет пресс-служба Star Media.

Судьбам детдомовцев посвятили веб-сериал
фото: пресс-служба компании Star Media

В «Системе» снялись Кирилл Русин, Артём Будиков, Денис Зайнуллин, Василий Коковин, Андрей Межулис, Анатолий Анищенко, Малика Лапшина и другие актёры. По сюжету страшная находка в лесу близ небольшого российского городка – тела двух подростков 18 лет – привела к раскрытию преступлений, связанных с мошеннической схемой против выпускников детских домов и их первыми шагами в мире без Системы.

В эпицентре событий оказывается молодой человек Иван Кочкин — выпускник краснореченского детского дома, который несколько лет назад чудом спасся от банды, вымогавшей деньги у детдомовцев, и уехал в Москву. Там он быстро промотал свое «наследство» и теперь мечтает стать актером, снимается в массовке и ждет приезда своего брата Антона, который вскоре должен выпуститься из детского дома. Однако брат неожиданно исчезает. Иван отправляется на поиски Антона в Краснореченск, где ему предстоит вступить в схватку с преступниками и разорвать криминальную сеть, опутавшую выпускников детского дома. В финале ему придется сделать нелегкий выбор: вернуться в Москву, чтобы осуществить свою мечту и стать актером или помогать таким же, как он и его брат учиться жить без Системы.

Судьбам детдомовцев посвятили веб-сериал
фото: пресс-служба компании Star Media

«После успеха сериала "Новенький" я получила очень много сообщений с откликами. Одно из них было от молодого человека, выпускника детского дома. Мы с ним встретились, и он описал чудовищные подробности того, что происходит с молодыми людьми, когда они выходят из "Системы" – так выпускники детских домов говорят о системе учреждений для детей-сирот. Мне было важно поднять эту социальную проблему и рассказать о трудной адаптации таких ребят к взрослой жизни в реальном мире. Сделать это можно было только доступным для подростков языком — через сериал. Надо привлечь внимание общества к этой проблеме и показать детям из полноценных семей другую сторону жизни», — считает автор идеи, соавтор сценария и генеральный продюсер сериала Оксана Барковская.

В основу «Системы» легли реальные истории адаптации в социуме выпускников детских домов, интернатов и приемников. Сериал призван сфокусировать внимание современных подростков на значимости семейных ценностей и моральных норм, на проблемах эмоционально-личностной деформации, на вопросах выбора жизненного пути и на возможностях самореализации и развития творческих способностей при помощи «социальных лифтов».

Судьбам детдомовцев посвятили веб-сериал
фото: пресс-служба компании Star Media

По словам генерального директора ГК Star Media Марии Гречишниковой, «для Star Media проект "Система" не просто очередной сериал, а первый шаг в сторону социально-значимого контента, которому мы планируем уделять отдельное внимание в нашем производстве. Решение стать партнером "ДОК-Синема" было принято очень быстро, так как мы хорошо осознаем социальную значимость поднимаемой темы. Адаптация в обществе детей, вышедших из детских домов и спецучреждений – вопрос больной, очень непростой психологически. Искренне верим, что об этом нужно и важно говорить открыто. Надеемся, что, поднимая подобную тему, наш проект сможет хоть как-то помочь ребятам в адаптации и поиске своего жизненного пути, невзирая на все возможные сложности».
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обсуждение >>
№ 4
Аleks201   18.10.2021 - 16:56
Тоже немного не понял зачем этот проект для детей из полноценных семей?, увидел такое описание. Тема очень сложная конечно. читать далее>>
№ 3
Константин Стасенко   18.10.2021 - 16:14
Довольно интересная социальная тема, которая мало затронута в нашем кино. читать далее>>
№ 2
Арина Калиева   18.10.2021 - 15:32
Дело хорошее, жаль, что выходит сразу на Ютубе. Мне кажется, что это сразу говорит об ожиданиях создателей - на ТВ и стриминговые сервисы не возьмут( читать далее>>
№ 1
Чапалино   18.10.2021 - 15:07
"Мне было важно поднять эту социальную проблему и рассказать о трудной адаптации таких ребят к взрослой жизни в реальном мире. Сделать это можно было только доступным для подростков языком — через... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Судьбам детдомовцев посвятили веб-сериал фотографии
Судьбам детдомовцев посвятили веб-сериал фотографии
Судьбам детдомовцев посвятили веб-сериал фотографии
Судьбам детдомовцев посвятили веб-сериал фотографии
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