«Маленький воин» Ильи Ермолова отмечен наградой на фестивале детского и юношеского кино Schlingel

«Маленький воин» Ильи Ермолова удостоен приза на 26-м международном фестивале детского и юношеского кино Schlingel в Германии, сообщают создатели картины.
фото: пресс-служба фильма
Лента отмечена специальной премией Центрально-Германской вещательной корпорации Mitteldeutscher Rundfunk, которая считается одной из основных наград смотра.
«Маленький воин» рассказывает про 13-летнего Витю Касаткина — типичного «трудного подростка». Он с трудом идет на контакт с одноклассниками, однако добр и заботлив по отношению к матери, которая воспитывает его без отца. Главным увлечением Вити является сумо, редкий для России вид спорта. Любовь к сумо ему привил отец — спортивный журналист и исследователь этого вида спорта. В детстве он оставил семью, уехав из России в Японию. Сумо — единственное, что осталось у Вити от отца. Мальчик мечтает попасть на юношеский турнир по сумо, который проходит в Японии, чтобы отец увидел его и вернулся в семью.
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