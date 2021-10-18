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Деконструкция «Космическая одиссея 2010»
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«Маленький воин» Ильи Ермолова отмечен наградой на фестивале детского и юношеского кино Schlingel

18 октября
2021 год

Новости кино >>
18 октября 2021
«Маленький воин» Ильи Ермолова удостоен приза на 26-м международном фестивале детского и юношеского кино Schlingel в Германии, сообщают создатели картины.

«Маленький воин» Ильи Ермолова отмечен наградой на фестивале детского и юношеского кино Schlingel
фото: пресс-служба фильма

Лента отмечена специальной премией Центрально-Германской вещательной корпорации Mitteldeutscher Rundfunk, которая считается одной из основных наград смотра.

«Маленький воин» рассказывает про 13-летнего Витю Касаткина — типичного «трудного подростка». Он с трудом идет на контакт с одноклассниками, однако добр и заботлив по отношению к матери, которая воспитывает его без отца. Главным увлечением Вити является сумо, редкий для России вид спорта. Любовь к сумо ему привил отец — спортивный журналист и исследователь этого вида спорта. В детстве он оставил семью, уехав из России в Японию. Сумо — единственное, что осталось у Вити от отца. Мальчик мечтает попасть на юношеский турнир по сумо, который проходит в Японии, чтобы отец увидел его и вернулся в семью.



Сценарий к фильму написал Павел Руминов. Заглавную роль исполнил Илья Сигалов, а компанию ему составили Маша Лобанова, Камиль Ларин, Николай Шрайбер, Артём Быстров, Максим Виторган, Анна Слю, Максим Лагашкин, Игнатий Акрачков, Ян Цапник, Ёла Санько, Никита Тарасов, Валерия Федорович и другие актёры.
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обсуждение >>
№ 3
Lyuda85   18.10.2021 - 16:27
Отличное кино для всех возрастов! читать далее>>
№ 2
Арина Калиева   18.10.2021 - 15:31
Немного грустная сюжетная линия, но, к сожалению, такие случае имеют место быть(( Забавно, что в качестве страны выбрана популярная нынче Япония читать далее>>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   18.10.2021 - 15:28
Смотрел это фильм на МТС ТВ - награда да более чем заслужена. Один из лучших детско-юношеских фильмов последнего времени. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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