Адаптация спектакля «В Бореньке чего-то нет» стартует 11 ноября

Премьера многосерийной адаптации спектакля «Квартета И» «В Бореньке чего-то нет» состоится на Start 11 ноября. В этот день подписчикам будут доступны два эпизода, сообщает пресс-служба видеосервиса.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«На мой взгляд, это наша самая многофигурная и сильная по драматургии пьеса. Перенос ее в среду сериала кажется очень логичным и естественным. В съемках есть свои преимущества, можно уделить больше внимания нюансам, есть возможность точнее передать фактуру. В сериале появилось больше линий, более реальными мы сделали условия самой "шапки" и условия съемочного процесса, появилось в целом больше материала, диалогов и поворотов», — рассказал Леонид Барац. По его словам, местом действия киношная «шапка» была выбрана неслучайно. «Все на "шапке" раскрываются. Выпив, очень тепло общаются, по-другому себя ведут. Историй на реальных "шапках" в кино было много, некоторые из них вошли в сериал. Не буду пересказывать, не хочется выдавать новые повороты сюжета», — поделился актер.
Действие картины разворачивается на киностудии. На «шапке» — так в кино называют банкет после окончания съемок — нового фильма успешного режиссера Максима (Максим Виторган) собирается вся съемочная группа. Именно в этот вечер они не только пьют шампанское и едят «мимозу», но и выплескивают эмоции, накопившиеся за время работы над фильмом. Быстротечные романы подходят к концу, споры затухают, а режиссер пытается понять, удалось ли ему осуществить задуманное.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
По словам Виторгана, «сериал про осознание себя, про принятие себя, про смирение, про то, что за всё в жизни приходится платить, даже когда ты этого не предполагаешь. Мне очень бы хотелось, чтобы эта история выходила за рамки разговора о кино, чтобы это был все-таки разговор о человеке на фоне профессии кинематографиста. Я не думаю, что задача кино и искусства в целом — давать ответы, но надеюсь, что кто-то посмотрит и ему станет чуть легче просто от того, что он поймет: он не один такой. Вообще, мы сильно недооцениваем роль среднего человека в жизни человечества. Нам кажется, что просто "быть человеком" — это не профессия, а это уже большое достижение, на самом деле».
К своим ролям, неоднократно исполненным на сцене, вернулись все участники «Квартета»: Ростислав Хаит исполнит роль директора картины Бориса Наумовича, Леонид Барац и Александр Демидов — сценаристов Кирилла и Гришу, которым никак не удается поделить одну женщину, а Камиль Ларин — актера Олега, который спасает фильм, заменив ушедшего в запой артиста Колмыкова (Павел Майков). Виктория Толстоганова сыграла второго режиссера — ее героиню связывает продолжительный служебный роман с главным постановщиком проекта Максимом.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Эта история — комедийная, даже рефлексия режиссера имеет комедийный образ. Думаю, режиссеры, которые являются художниками, часто рефлексируют, как иначе? В сериале гармонично сочетаются драматические линии и комедия. Комедия расслабляет и не делает занудной драматическую составляющую. Есть прекрасный юмор, на мой взгляд, жизненный. Мы снимали про талантливых людей. Мой Максим — талантливый режиссер, по крайней мере, моя героиня свято в этом убеждена», — говорит Толстоганова.
Героем сериала можно назвать и «Мосфильм», именно в его стенах прошло почти 90% съемочного времени. Анастасия Уколова на легендарной киностудии снималась впервые. «Я никогда не снималась в павильонах "Мосфильма" так, чтобы каждый день приходить туда на грим, потом идти на съемки в павильон, обедать в столовой "Мосфильма". За месяц мне стало казаться, что мы снимаем кино в кино. Грани стирались — грань жизни и грань сериала, потому что такая же энергичная, огромная жизнь, как и в сценарии, была у нас за кадром. Каждый день что-то происходило, кто-то с кем-то спорил, у кого-то был роман, какие-то посиделки», — вспоминает актриса.
Стирать грани между вымыслом и реальностью помогали не только павильоны «Мосфильма», но и специфический реквизит. В съемках кино о кино это всегда двойной набор камер, осветительных приборов, хлопушек — игровых и рабочих. «Всего реквизита было минимум по два, и иногда мы путали, где кино, а где мы. И было какое-то чувство сопричастности к творцам, которые создавали свои шедевры именно в стенах "Мосфильма", — рассказывает режиссер сериала Никита Власов. — Но на мой взгляд, нет никакой разницы между кино о кино и кино про врачей, или кино про шахтеров, самое главное — это узнаваемые ситуации и человеческие истории, этого у нас полно. В каждую сцену ребята вложили личный опыт, видно, как каждая буква переживалась тем или иным человеком, автором. Я чувствую близость к их историям и тону повествования. Мне очень нравится юмор, заложенный в тексте, для меня он актуальный. Кризис среднего возраста и муки творчества могут быть здесь и сейчас, сколько бы вам ни было лет. Муки творчества — это вообще наше все. Поэтому режиссер, которого играет Максим Виторган, мне очень понятен и близок».
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«В Бореньке чего-то нет» — первый сериал в творческой биографии «Квартета И» и первый совместный проект коллектива и Start, подписавших эксклюзивный контракт. Съемки проходили летом 2021 года в Москве.
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