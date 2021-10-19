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В рамках осенней линейки «Лав Сторис» покажут мелодрамы с Андреем Фроловым и Елизаветой Ниловой

19 октября
2021 год

Новости кино >>
19 октября 2021
Новая неделя премьер из линейки «Лав Сторис» начнётся на «Dомашнем» 25 октября в 19.00 мелодрамой Анны Писаненко «Как мы любили друг друга». Главные роли в мини-сериале исполнили София Хандамирова, Маина Чижевская, Артём Осипов и Андрей Фролов, уточняет пресс-служба телеканала.

«Как мы любили друг друга»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Зрителям поведают про две семьи — Аню и Олега, Вадима и Лену, которые оказываются вместе в загородном пансионате. В обеих семьях накопились проблемы и взаимные обиды. Ситуация осложняется тем, что Олег и Лена когда-то были серьезно влюблены друг в друга, но расстались. И вот теперь, при новой встрече, их любовь вспыхивает снова. Узнав об этом, супруги влюблённых пытаются спасти свои разрушающиеся семьи. В ход идёт всё – от попыток Анны и Вадима измениться самим, чтобы заново соблазнить неверных супругов, до манипуляций детьми. Но всё это приводит к противоположному результату – разоблачению обмана и окончательному уходу Лены и Олега от своих половинок.

26 октября зрительницы смогут посмотреть мелодраму Алика Буденного «Не отрекаются любя» с Олесей Власовой, Дмитрием Сарансковым и Виталием Кудрявцевым.

В рамках осенней линейки «Лав Сторис» покажут мелодрамы с Андреем Фроловым и Елизаветой Ниловой
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету размеренная и спокойная жизнь филолога Милены переворачивается с ног на голову после измены мужа Андрея. У него все серьезно, и жить вместе они больше не могут. Милена переезжает в квартиру бабушки, надеясь, что дочь поедет с ней, но Даша выросла и хочет жить самостоятельно. Милена после развода совершенно не готова к новым отношениям, поэтому ухаживания автомеханика Бориса кажутся ей абсолютно неуместными и, несмотря на свою влюбленность и всю серьезность намерений нового знакомого, она прекращает едва начавшийся роман. Через несколько месяцев Даша сообщает матери, что влюблена и выходит замуж. По иронии судьбы ее избранником оказывается Борис, который совершенно не в курсе, что Даша – дочь Милены. К своему ужасу Милена понимает, что все еще любит будущего мужа своей дочери.

Продолжит премьерную линейку 27 октября романтическая мелодрама «Павлин, или треугольник в квадрате», поставленная Филиппом Коршуновым и Евгением Сологаловым. В главных ролях заняты Елизавета Нилова и Дмитрий Паламарчук, а компанию им составили Руслан Барабанов, Антонина Степакова, Светлана Бакулина, Кристина Пирожкова и Николай Омельяненко.

В рамках осенней линейки «Лав Сторис» покажут мелодрамы с Андреем Фроловым и Елизаветой Ниловой
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Преподавателя музыки Людмилу Павликову дети за глаза называют Павлином, хотя относятся к ней неплохо. Людмиле 36, она не замужем, живет с мамой. Любимая ученица Людмилы, десятилетняя Катя Одинцова, решает устроить ее личное счастье – выдать замуж за своего отца Виктора, который давно развелся с ее матерью и, по мнению Кати, неустроен и одинок. Однако и Людмила, и Виктор увлечены своими возлюбленными. Людмила – известным художником Игорем Фокиным, а Виктор – эффектной хозяйкой салона красоты Анной. Однако, на самом деле и Игорь, и Анна преследуют свои цели, используя возлюбленных для своей выгоды. Когда дочь Виктора Катю похищают, именно Люда оказывается рядом с ним и помогает в поисках дочери.

28 октября состоится премьера лирической мелодрамы «Придуманное счастье». Главные роли в ней исполнили Валерия Высота, Олег Алмазов и Степан Бекетов. Съемки проходили в Санкт-Петербурге.

«Придуманное счастье»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Жизни Екатерины могли бы позавидовать многие – шестнадцать лет счастливого брака, любящий и заботливый муж Алексей, прекрасная дочь-подросток Даша, свой успешный бизнес. Однако из-за сильной занятости Алексея Екатерина чувствует себя одинокой. Ей не хватает внимания мужа и кажется, что он отдаляется от нее и изменяет. Именно в этот тяжёлый для героини период размолвки с Алексеем, она неожиданно встречает своего бывшего одноклассника и возлюбленного Игоря. Екатерина находит утешение в его объятиях, но потом проклинает себя за минутную слабость и решает больше не видеться со своим бывшим. Но у судьбы свои планы – она снова сводит Екатерину и Игоря вместе. И в этот раз они уже не могут устоять перед вновь вспыхнувшими чувствами и влечением. Екатерина решает уйти от мужа к Игорю. И в этот момент она узнает, что беременна.

Завершает линейку осенних премьер 29 октября мелодрама Ивана Бровко «С чистого листа» с Любавой Грешновой, Яковом Кучеревским, Ларисой Кадочниковой и Павлом Южаковым-Харланчуком.

В рамках осенней линейки «Лав Сторис» покажут мелодрамы с Андреем Фроловым и Елизаветой Ниловой
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

После травмы мужа Николая Мария тянет на себе весь семейный бюджет. Чтобы заработать побольше, она устраивается сиделкой к богатой и капризной актрисе Виолетте Альбертовне. Скверный нрав старухи искупает ее обаятельный племянник Игорь, но у него есть невеста. Однако, корыстная красотка не нравится Виолетте, которая пытается свести племянника с Марией. Узнав об измене мужа, Мария решается на роман, но невеста Игоря так просто не отступит. А Николай умоляет простить его за ошибку и клянется в любви.
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