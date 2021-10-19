В рамках осенней линейки «Лав Сторис» покажут мелодрамы с Андреем Фроловым и Елизаветой Ниловой

Зрителям поведают про две семьи — Аню и Олега, Вадима и Лену, которые оказываются вместе в загородном пансионате. В обеих семьях накопились проблемы и взаимные обиды. Ситуация осложняется тем, что Олег и Лена когда-то были серьезно влюблены друг в друга, но расстались. И вот теперь, при новой встрече, их любовь вспыхивает снова. Узнав об этом, супруги влюблённых пытаются спасти свои разрушающиеся семьи. В ход идёт всё – от попыток Анны и Вадима измениться самим, чтобы заново соблазнить неверных супругов, до манипуляций детьми. Но всё это приводит к противоположному результату – разоблачению обмана и окончательному уходу Лены и Олега от своих половинок.
По сюжету размеренная и спокойная жизнь филолога Милены переворачивается с ног на голову после измены мужа Андрея. У него все серьезно, и жить вместе они больше не могут. Милена переезжает в квартиру бабушки, надеясь, что дочь поедет с ней, но Даша выросла и хочет жить самостоятельно. Милена после развода совершенно не готова к новым отношениям, поэтому ухаживания автомеханика Бориса кажутся ей абсолютно неуместными и, несмотря на свою влюбленность и всю серьезность намерений нового знакомого, она прекращает едва начавшийся роман. Через несколько месяцев Даша сообщает матери, что влюблена и выходит замуж. По иронии судьбы ее избранником оказывается Борис, который совершенно не в курсе, что Даша – дочь Милены. К своему ужасу Милена понимает, что все еще любит будущего мужа своей дочери.
Преподавателя музыки Людмилу Павликову дети за глаза называют Павлином, хотя относятся к ней неплохо. Людмиле 36, она не замужем, живет с мамой. Любимая ученица Людмилы, десятилетняя Катя Одинцова, решает устроить ее личное счастье – выдать замуж за своего отца Виктора, который давно развелся с ее матерью и, по мнению Кати, неустроен и одинок. Однако и Людмила, и Виктор увлечены своими возлюбленными. Людмила – известным художником Игорем Фокиным, а Виктор – эффектной хозяйкой салона красоты Анной. Однако, на самом деле и Игорь, и Анна преследуют свои цели, используя возлюбленных для своей выгоды. Когда дочь Виктора Катю похищают, именно Люда оказывается рядом с ним и помогает в поисках дочери.
Жизни Екатерины могли бы позавидовать многие – шестнадцать лет счастливого брака, любящий и заботливый муж Алексей, прекрасная дочь-подросток Даша, свой успешный бизнес. Однако из-за сильной занятости Алексея Екатерина чувствует себя одинокой. Ей не хватает внимания мужа и кажется, что он отдаляется от нее и изменяет. Именно в этот тяжёлый для героини период размолвки с Алексеем, она неожиданно встречает своего бывшего одноклассника и возлюбленного Игоря. Екатерина находит утешение в его объятиях, но потом проклинает себя за минутную слабость и решает больше не видеться со своим бывшим. Но у судьбы свои планы – она снова сводит Екатерину и Игоря вместе. И в этот раз они уже не могут устоять перед вновь вспыхнувшими чувствами и влечением. Екатерина решает уйти от мужа к Игорю. И в этот момент она узнает, что беременна.
После травмы мужа Николая Мария тянет на себе весь семейный бюджет. Чтобы заработать побольше, она устраивается сиделкой к богатой и капризной актрисе Виолетте Альбертовне. Скверный нрав старухи искупает ее обаятельный племянник Игорь, но у него есть невеста. Однако, корыстная красотка не нравится Виолетте, которая пытается свести племянника с Марией. Узнав об измене мужа, Мария решается на роман, но невеста Игоря так просто не отступит. А Николай умоляет простить его за ошибку и клянется в любви.
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