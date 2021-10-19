Сериал «Вне себя» с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым выйдет осенью на Premier

По словам Стычкина, «нормальность — это растяжимая категория, которая зависит от того, что мы подразумеваем под нормой. А сериал "Вне себя" размышляет об относительности реальности и делает это через призму моего героя, который просто страстно хочет увидеть своего ребенка. Он готов за это поверить во что угодно и даже погибнуть! Это, прежде всего, история очень страстного человека, в котором борются разные начала: мужское и женское, любовь и ненависть, страх, безрассудство и так далее».
По сюжету, у гениального финансиста легкое психическое расстройство — он постоянно окружен «фантомами», среди которых его убитая жена и её застрелившийся любовник-следователь. Чтобы избавиться от них, герой начинает расследование смерти жены. Тут его ждут сюрпризы – он сам, его жизнь и люди вокруг начинают открываться совершенно с неожиданной стороны.
фото: пресс-служба видеосервиса Premier
«Каждая серия вскрывает что-то ранее неизвестное о герое, и с появлением новых персонажей в истории появляются новые жанры. Мы отправляемся в путешествие и вместе с главным героем открываем мир. В какой-то момент это офисная драма, потом появляются огромные деньги, затем бандиты, фантомы в голове мешают жить и трезво мыслить. В этом смысле глобальная идея, хай-концепт сериала в том, что эта болезнь, которой болен главный герой, универсальна: мы все ей больны, ведь каждый человек имеет какое-то своё представление о реальности», — говорит режиссёр комедии Клим Козинский.
Шоураннер Александр Дулерайн считает, что «в этой истории есть удивительное сочетание комедии, метафизики и довольно лихого сюжета с неожиданными совершенно поворотами. Это принцип безумной матрешки – внутри матрешки не еще одна матрешка, только маленькая, а, например, золотая рыбка. То есть скучно не будет, по-моему».
«Это супероригинальная идея! Когда наш сопродюсер Александр Кессель принес нам сценарий, нас удивила история – хотя ежемесячно через нас проходят сотни сценариев, такого за всё время работы ещё не попадалось. Чтобы эту историю воплотить, нам нужен был уникальный человек, который, с одной стороны, понимает массовую аудиторию, а с другой, обладает авторским взглядом, поэтому мы и пригласили Александра Дулерайна. При этом ключевая составляющая сценария – это юмор, и Александр – на наш взгляд, один из немногих, кто понимает, как можно совместить комедию и очень драматическую, почти трагическую историю», — рассказывают Валерий Федорович и Евгений Никишов.
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