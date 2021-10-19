Клим Шипенко завершил космические съёмки драмы «Вызов»

Клим Шипенко
и Юлия Пересильд
на пресс-конференции ТАСС и Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина рассказали о завершении космической части съёмок драмы «Вызов
» на МКС.
По словам постановщика, работа на Международной космической станции стала для него «вызовом как с технической, так и с художественной стороны»
. За 12 суток полёта, завершившегося 17 октября, он успел отснять порядка 30 терабайт материала, что равняется примерно 30 часам. В фильм, разумеется, войдёт лишь малая часть космических дублей, от 25 до 35 минут. Так что режиссёра ожидают в этом плане «космические творческие муки»
. Производство картины продлится до конца 2022 года, так что пока дату премьеры создателям сложно озвучить.
Юлии Пересильд пришлось расклеить по станции бумажки со сценарием, косметику, а затем и медицинский реквизит, поскольку она играет врача. Актриса практически превратилась в реквизитора и художника по гриму. А Климу Шипенко и вовсе пришлось взять на себя функции практически всей съёмочной группы: от оператора до осветителя. При этом кинематографистам помогала и команда МКС, космонавты даже выступили в качестве актёров.
«Космос предлагает совершенно уникальные решения. У тебя есть шанс при помощи камеры передать всё под другим углом, увидеть, как свет меняется таким образом, какого я бы даже себе не придумал на Земле... Сценарий нам пришлось скорректировать из-за обстоятельств, которые я там обнаружил. Космонавты добавляли от себя диалоги, объясняли, как органичней им было бы говорить. Я на Земле предполагал, что будут какие-то корректировки... Мы сняли виды Земли впрок. У нас была хорошая камера, и я решил, что надо снять всё, чтобы было минимальное вторжение компьютерной графики. И космос, и Землю сняли, помимо актёрских сцен, которые планировались. Какие-то сцены, которые я представлял на Земле, совершенно по-другому складывались. При обычных съёмках актёры находятся лицом к лицу. А когда оказываешься в космосе, то понимаешь, что людям совершенно органично находиться лицом к лицу, но один висит вверх головой, другой горизонтально находится, а камера ещё в третьей плоскости может находиться. И это переворачивает сознание окончательно. Мы привыкли, что пол — это здесь, а потолок — здесь, и когда разговариваешь с человеком, то он стоит или сидит напротив. А в космосе всё совершенно по-другому. И это было для меня кинематографическим открытием. Можно сцены снять в трёх-четырёх плоскостях», —
рассказал об особенностях съёмок Клим Шипенко.
Режиссёр считает закономерным шагом для кинематографа переход в космос, поскольку «кино ищет новые формы, и космос готов принять к себе экспериментаторов. В этом смысле сейчас произошёл эксперимент с двух сторон».
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