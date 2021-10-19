Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Золотая коллекция (выпуск 3)
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Клим Шипенко завершил космические съёмки драмы «Вызов»

19 октября
2021 год

Новости кино >>
19 октября 2021
Клим Шипенко и Юлия Пересильд на пресс-конференции ТАСС и Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина рассказали о завершении космической части съёмок драмы «Вызов» на МКС.

Клим Шипенко завершил космические съёмки драмы «Вызов»
фото: facebook.com

По словам постановщика, работа на Международной космической станции стала для него «вызовом как с технической, так и с художественной стороны». За 12 суток полёта, завершившегося 17 октября, он успел отснять порядка 30 терабайт материала, что равняется примерно 30 часам. В фильм, разумеется, войдёт лишь малая часть космических дублей, от 25 до 35 минут. Так что режиссёра ожидают в этом плане «космические творческие муки». Производство картины продлится до конца 2022 года, так что пока дату премьеры создателям сложно озвучить.

Юлии Пересильд пришлось расклеить по станции бумажки со сценарием, косметику, а затем и медицинский реквизит, поскольку она играет врача. Актриса практически превратилась в реквизитора и художника по гриму. А Климу Шипенко и вовсе пришлось взять на себя функции практически всей съёмочной группы: от оператора до осветителя. При этом кинематографистам помогала и команда МКС, космонавты даже выступили в качестве актёров.

Клим Шипенко завершил космические съёмки драмы «Вызов»
фото: facebook.com

«Космос предлагает совершенно уникальные решения. У тебя есть шанс при помощи камеры передать всё под другим углом, увидеть, как свет меняется таким образом, какого я бы даже себе не придумал на Земле... Сценарий нам пришлось скорректировать из-за обстоятельств, которые я там обнаружил. Космонавты добавляли от себя диалоги, объясняли, как органичней им было бы говорить. Я на Земле предполагал, что будут какие-то корректировки... Мы сняли виды Земли впрок. У нас была хорошая камера, и я решил, что надо снять всё, чтобы было минимальное вторжение компьютерной графики. И космос, и Землю сняли, помимо актёрских сцен, которые планировались. Какие-то сцены, которые я представлял на Земле, совершенно по-другому складывались. При обычных съёмках актёры находятся лицом к лицу. А когда оказываешься в космосе, то понимаешь, что людям совершенно органично находиться лицом к лицу, но один висит вверх головой, другой горизонтально находится, а камера ещё в третьей плоскости может находиться. И это переворачивает сознание окончательно. Мы привыкли, что пол — это здесь, а потолок — здесь, и когда разговариваешь с человеком, то он стоит или сидит напротив. А в космосе всё совершенно по-другому. И это было для меня кинематографическим открытием. Можно сцены снять в трёх-четырёх плоскостях», — рассказал об особенностях съёмок Клим Шипенко.

Режиссёр считает закономерным шагом для кинематографа переход в космос, поскольку «кино ищет новые формы, и космос готов принять к себе экспериментаторов. В этом смысле сейчас произошёл эксперимент с двух сторон».
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Аleks201   19.10.2021 - 17:59
... Я хотел высказаться только по поводу Юлии, а так мне тоже многие вещи не ясны. читать далее>>
№ 2
AnnieB   19.10.2021 - 17:17
... Особенно за счет гос. бюджета... читать далее>>
№ 1
Аleks201   19.10.2021 - 16:17
Серьезный проект, Юлия Пересильд очень смелая актриса, не каждый захочет так поработать. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Юлия Пересильд и Клим Шипенко успешно вернулись на Землю
Удалёнка: Юлия Пересильд приняла участие в женском форуме прямо из космоса
Александр Петров, Иван Ургант и Кристина Асмус на космодроме Байконур
Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились в космос
Юлия Пересильд даст интервью на Байконуре за день до полёта в космос
Финишная прямая: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос
Юлия Пересильд отправилась на Байконур
Юлия Пересильд рассказала о подготовке к полёту в космос
Фонд кино поддержит производство «Вызова» Клима Шипенко и «Первого Оскара» Сергея Мокрицкого
Гипоксические тренировки: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос
Юлия Пересильд показала первые снимки с тренировки к полёту в космос
Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправятся в космос
персоны
Юлия ПересильдКлим Шипенко
фильмы
Вызов

анонс

Золотая коллекция (выпуск 3)

Скорбим

Мария Гонта
18 октября ушла из жизни актриса Мария Гонта.
Юрий Салтанов
15 октября ушёл из жизни актёр Юрий Салтанов.

День рождения >>

Андрей Барило
Жанна Болотова
Ольга Гнедич
Альгирдас Дайнавичюс
Марина Дианова
Людмила Курепова
Иван Рудаков
Эвелина Сакуро
Виктор Фёдоров-Вишняков
Майкл Гэмбон
Вероника Кастро
Тони Ло Бьянко
Саймон Уорд
Джон Фавро
Рубенс де Фалко
Десмонд Харрингтон
все родившиеся 19 октября >>

Афиша кино >>

Спаситель на продажу
Франция, 2021
Возвращение
детектив, комедия, криминальный фильм, приключения
Испания, 2006
Маленькая мама
драма, мистика, фэнтези
Франция, 2021
По соседству
комедия, нуар (черный фильм)
Германия, 2021
Хороший, плохой, коп
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, 2021
Неисправимый Рон
детский фильм, комедия, семейное кино
Великобритания, США, 2020
Хэллоуин убивает
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Дракулов
комедия, мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
Дунай
Россия, 2021
Учёности плоды
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2021
Эвакуация
драма, комедия
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен