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М. Найт Шьямалан возглавит жюри 72-го Берлинского международного кинофестиваля

19 октября
2021 год

Новости кино >>
19 октября 2021
М. Найт Шьямалан станет председателем жюри 72-го Берлинского международного кинофестиваля, который пройдет с 10 по 20 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба смотра.

М. Найт Шьямалан
фото: gq.com

«Для меня большая честь, что М. Найт Шьямалан принял наше приглашение стать председателем жюри. На протяжении своей карьеры он формировал вселенную, в которой страхи и желания стоят бок о бок, где молодые люди являются не только главными действующими лицами, но и движущей силой преодоления страха. В американском кинобизнесе Шьямалан — уникальная фигура, режиссер, который остался верен своему видению. Эта верность своему идеалу — именно то, что мы искали», — комментирует художественный руководитель Берлинале Карло Шатриан.

По словам Шьямалана, он «всегда чувствовал себя независимым режиссером в системе Голливуда. Именно те вещи в нас, которые отличаются и неортодоксальны, определяют наш голос. Я пытался сохранить эти вещи в себе и подбадривать других, чтобы они защищали эти аспекты в их искусстве и самих себе. Для меня очень важно то, что меня просят принять участие в Берлинале. Это высшее одобрение для кинорежиссера. Возможность поддержать и отметить самые лучшие таланты мира в области повествования — это подарок, который я с радостью принял».
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№ 1
Greenmaster   19.10.2021 - 17:12
Очень талантливый режиссер, свежий взгляд на важные темы читать далее>>
Всего сообщений: 1
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