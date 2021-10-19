Ирина Пегова возглавит родильное отделение

По сюжету Татьяна Скворцова (Пегова) становится заведующей родильным отделением крупной многопрофильной больницы в Озерске. Формально это понижение, но Татьяна довольна: ей не надо больше решать административные вопросы, а можно, наконец, вернуться к любимому делу – помогать младенцам рождаться на свет. И самое приятное, что рядом – ее коллега и возлюбленный Сергей Зуев (Ярослав Бойко). Но Татьяна не подозревает, что скоро ей предстоит спасать не только своих пациенток, но и любимого мужчину.
Премьера четвёртого сезона «Акушерки» ожидается через девять месяцев в эфире «России».
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