В «Золотую коллекцию неигрового кино» вошел фильм «Катюша», где впервые применили скрытую съемку положительного героя

Новая серия интернет-проекта «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. ХХ век» посвящена документальному фильму «Катюша» Виктора Лисаковича, для съемок которого он один из первых в отечественном кинематографе применил скрытую камеру.
Короткометражный фильм «Катюша», снятый весной 1964 года, получил Гран-при кинофестиваля в Лейпциге и произвел в свое время сильнейшее впечатление на современников. В историю отечественного кино он вошел как новаторский и этапный. Он рассказывает о Екатерине Деминой (урожд. Михайлова), которая в роте Берегового отряда сопровождения Дунайской флотилии была и медсестрой, и моряком, и десантником, и разведчиком. Она прошла с боями от Темрюка до Вены — водила матросов в атаки, была не раз ранена, награждена орденами и медалями.
Однако, когда о ней решили снять фильм, она категорически отказывалась принимать участие в съемках, не хотела «выступать» перед камерой. В проекте «Золотая коллекция» Виктор Лисакович, рассказывает, как в ходе съемок, еще будучи студентом ВГИКа, решил использовать скрытую камеру. В то время скрытая камера применялась в основном для съемки преступников, воров, взяточников. Лисакович первым в нашем кино спрятал камеру, что раскрыть характер положительного героя. Чтобы замаскировать громоздкую синхронную аппаратуру группе пришлось использовать различные хитрости. Но результат превзошел все ожидания – каждый кадр был открытием главной героини, которая не просто рассказывала, а жила теми событиями, о которых вспоминала.
Приемы, найденные Виктором Лисаковичем в «Катюше», стали азбукой неигрового кино и были затем использованы во множестве других фильмов.
фото: RGDoc / Виктор Лисакович
Проект «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. ХХ век» создается Гильдией неигрового кино и телевидения совместно с порталом «Кино-Театр.Ру» при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура». Параллельно с работой над проектом идет оцифровка и реставрация фильмов, вошедших в «Золотую коллекцию». Цель проекта - познакомить современную аудиторию с классикой отечественного неигрового кино. Ввести в культурный оборот фильмы, которые сегодня доступны лишь узкому кругу специалистов и архивных работников.
Эксперты гильдии составили список из 100 лучших отечественных неигровых фильмов, созданных на протяжении ХХ века. Потом из этого длинного списка выбрали 10 самых-самых, которые будет представлены в первом сезоне «Золотой коллекции». О каждой картине, вошедшей в этот шорт лист, будет снят небольшой фильм, который расскажет о ее авторах, об историческом контексте ее создания и о том, почему эту лента вошла в «Золотую коллекцию неигрового кино».
Первая серия проекта была посвящена основоположнику неигрового кино в России Александру Дранкову и его фильму «Лев Толстой». Вторая – картине «Госпожа Тундра» Сергея Мирошниченко, ставшей первой в ряду экологических фильмов, ознаменовавших начало Перестройки в отечественном кинематографе.
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