Танцы с бубном, загадочный Юра Борисов и бородатый Кирилл Кяро: Репортаж со съемок сериала «Эпидемия-2»

В сентябре в Луховицах завершились съемки второго сезона сериала «Эпидемия» – пожалуй, главного отечественного хита, два года назад ставшего практически предвестником пандемии, вышедшего на Netflix и заслужившего множество положительных отзывов, в том числе со стороны короля ужасов Стивена Кинга. Второй сезон снимался практически полгода – в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Пушкинских горах и в Карелии, где была построена самая масштабная декорация. Именно там во время съемок удалось побывать Кино-Театр.Ру и выяснить, чего же ждать зрителям от второй «Эпидемии», производством которой занимается компания 1-2-3 Production.
фото: Пресс-служба компании 1-2-3 Production
Главные герои первого сезона стремились, как известно, к Вонгозеру – затерявшемуся где-то в Карелии спокойному пятачку, который, вроде как, еще не обуял смертельный вирус. Роль спасительного водоема в «Эпидемии» «играла» Онежская губа – залив Белого моря, где, как признаются актеры, съемки прошли довольно быстро, что было обидно. Создатели второго сезона можно сказать вернулись к литературно-географическим истокам, хотя, кстати, продолжение «Вонгозера» Яны Вагнер, книга «Живые люди», практически не учитывалась при написании сценария «Эпидемии-2», и отправили выживших на Ладогу, неподалеку от карельского городка Питкьяранта. Дошли, кстати, кажется, не все. Но зато команда сериала – «эпидемцы», как они называют себя сами, – обросла новыми героями. Во главе с режиссером Дмитрием Тюриным, снимавшим проекты «Триггер» и «Магомаев» и заменившим в кресле постановщика Павла Костомарова, который после «Эпидемии» занялся своим масштабным фильмом «Бансу», также снимающимся в связке с продюсерами сериала Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым.
«Я тоже не стал снимать второй сезон «Триггера», не хочется повторяться, хочется двигаться дальше. Эту историю мы писали с нуля с Романом Кантором, автором сценария первого сезона, и продюсерами. В первом сезоне была взята высокая эмоциональная планка и понятно, что историю надо выруливать в другие русла. На мой взгляд, у нас получился такой эксклюзивный вариант, когда второй сезон практически не похож на первый, несмотря на тех же героев. Причем не похож даже по структуре. У нас получился вертикально-горизонтальный сериал, где каждая серия – это отдельное кино. Такого в мировой практике я не припомню», – говорит Тюрин.
фото: Пресс-служба компании 1-2-3 Production
Одна из ключевых актрис «Эпидемии» – Марьяна Спивак, исполняющая роль бывшей жены Сергея (Кирилл Кяро) – признается, что между собой актеры даже шутят, что первый сезон был психологической драмой, а теперь это уже «Индиана Джонс».
«Это больше приключенческое фэнтези и в этих экстремально красивых условиях съемок ты по-другому даже начинаешь дышать, не то что существовать. Экшн будет у всех и мы точно гарантируем острые ощущения. Поворотов сюжета очень много!» – подчеркивает актриса.
Живописный берег Ладоги и впрямь потрясает. Мощное озеро и лес стали полноценными участниками съемочного процесса, в этих локациях будут происходить едва ли не самые драматические сцены. Природные объекты дополняют декорации, выстроенные командой во главе с художником-постановщиком Жанной Пахомовой.
фото: Пресс-служба компании 1-2-3 Production
Самая примечательная – высокая избушка, в которой живет новая героиня – карельская то ли ведьма, то ли шаманка Лакка, роль которой исполнила Дарья Екамасова. Пахомова рассказывает, что именно этот персонаж из северных народов диктовал архитектуру декораций. Конкретных референсов у команды не было, но художник-постановщик провела большую исследовательскую работу – изучала старые фотографии и документы, карельские и саамские дома. Именно поэтому изба Лакки высокая, как старокарельские жилые постройки, – так представители этого народа защищались от холодных снежных зим. Неподалеку от избы расположен еще и загон, где поселили настоящих оленей, ставших полноценными актерами второй «Эпидемии».
«Моя героиня – одинокая женщина, которая несколько лет назад пережила трагедию и ушла жить в лес. Она больше не доверяет людям, а доверяет только животным. Так что мой главный партнер здесь олень Миша – он совершенно прекрасен. Поначалу, конечно, немного сопротивлялся, но постепенно мы нашли с ним взаимопонимание, он привык к моему голосу, стал меня слушаться, я чувствую, что он реагирует на меня», – поделилась впечатлениями от работы с необычным партнером Дарья Екамасова.
фото: Пресс-служба компании 1-2-3 Production
Внутри жилище Лакки также тщательно обставлено реквизиторами всевозможными баночками-скляночками с лечебными зельями, высушенными цветами, грибами и орехами. А вход в избушку «украшен» рогами и черепами, которые, как выяснилось, было не совсем просто найти.
«Мы думали, что они везде продаются, причем стоят дешево, но все оказалось не совсем так, хотя мы со всем справились. Причем с черепом, который висит при входе в избу, произошла смешная история. Еще в начале весны, когда я даже не знала, что он нам понадобится, мы разговорились на перекуре с парнем с "Мосфильма", который стал мне рассказывать про классный череп. И вот уже перед съемками "Эпидемии", когда мы поняли, что нам не достает именно такого, я вспомнила про тот разговор и каким-то чудом мы опять с этим парнем вместе оказались на "Мосфильме"», – вспоминает художник по реквизиту Ксения Левина.
Завершили образ Лакки художники по костюмам и гриму, которые, по признанию актрисы, еще больше помогли ей погрузиться в эту роль.
«Мне "старят" зубы специальным красителем, который, кстати, немного щиплет, под ногти кладут грязь. Это все держится целый день. В гриме я не могу лечь спать, мне нужно все обязательно вычистить, даже если через шесть часов снова вставать на площадку и "пачкаться". А на самой площадке я наоборот все воспринимаю с азартом – говорю нашим художникам, давайте еще грязнее, и они мне прорисовывают каждую морщинку, каждую конопушку. Так что мне фантастически повезло с этой ролью», – говорит Дарья Екамасова.
фото: Пресс-служба компании 1-2-3 Production
На площадке у нее, кстати, даже есть консультант – настоящая шаманка, которая учила ее, например, «танцу с бубном».
«Она мне даже предложила ввести меня в транс, но я, конечно, отказалась, однако много изучала, как шаманы входят в это состояние, настраивают себя. Сам танец, наверное, стал самой сложной сценой во время съемок. Там нужно делать необычные движения, в которых заняты мышцы, в обычной жизни вообще не участвующие», – уточняет актриса.
Испытаниям подверглись, впрочем, не только новички «Эпидемии». Почти все герои первого сезона похудели. Так, например, Кирилл Кяро, до съемок во втором сезоне, к тому же, набравший несколько лишних килограммов в хлебосольных Грузии и Осетии, где принимал участие в другом кинопроекте, специально сел на диету.
«Я весил 97 кг и был в шоке, что через 3-4 недели у нас начинается «Эпидемия», ни о какой истощенности не шла речь. И я сел на бездрожжевую безалкогольную диету и скинул определенное количество килограмм, вернуться в своей нормальный вес, а потом скинуть еще 3-4 кг. Надеюсь, есть в кадре какое-то истощение», – улыбаясь, говорит Кяро.
фото: Пресс-служба компании 1-2-3 Production
Всему мужскому составу, кроме того, пришлось отрастить настоящие бороды. Режиссер Дмитрий Тюрин понимал, что просто за счет гримеров и постижа нужного эффекта не добиться. Актрисам, кстати, тоже предлагалось, как рассказывает Наталья Земцова, исполнительница роли Марины, отрастить «волосы везде», но они наотрез отказались, положившись на опыт гримеров. Впрочем, самой Земцовой при этом не удалось избежать своеобразной стрижки.
«Меня специально подстригли клочками – поначалу это было даже весело, но так как съемки идут долго, постепенно волосы стали отрастать, и при сушке волос они просто торчат в разные стороны, и ты думаешь: «Боже мой, что за ужас!» Но это классный эксперимент. Мы еще и все без маникюра ходили, все время с грязью под ногтями. А в первых сериях нам вообще делали сложный пластический грим, занимавший полтора-два часа, – так, чтобы мы выглядели ужасно. Лепили прыщи, у меня была какая-то корка на шее, «псориаз» на губах, который ссыпался во время обеда, плюс я еще его постоянно пыталась отковырять, за что на меня ругались, конечно, гримеры. Но это было классно!» – делится актриса.
фото: Пресс-служба компании 1-2-3 Production
Исполнитель роли Миши, сына героини Виктории Исаковой, Эльдар Калимулин, естественно, тоже отрастивший неудобную бороду, в которой «остаются вся еда и напитки» и вовсе шутит, что во время съемок первых серий порядочно обросший мужской состав сериала, еще и укомплектованный костюмерами в рваную одежду, могли принять за бомжей.
В мужском составе второй «Эпидемии», кстати, тоже пополнение – одним из ключевых артистов стал вездесущий Юра Борисов (тоже с отросшей бородой), с которым Калимулин во время перерывов на съемках в Карелии очень сдружился и вместе они ходили на байдарках. Борисов даже рассказал, что дал Калимулину прозвище «Эльдорадо». А вот о своем герое говорит артист довольно загадочно: «Это человек, который плотно общается с миром вокруг себя и находит все время какие-то штучки». Режиссер Дмитрий Тюрин в свою очередь намекает, что Борисов станет своеобразным «проводником» выживших после первой «Эпидемии». Каждого из уже знакомых зрителям персонажей при этом ждут свои – особенные – изменения.
фото: Пресс-служба компании 1-2-3 Production
Всех новичков «эпидемцы» со стажем приняли максимально дружелюбно – каждый на площадке говорит про семью, которая теперь уже не ограничивается только связкой артистов из первого сезона. И все так же в один голос утверждают, что несмотря на драматические линии, экшн-сцены, «грязные» грим и костюмы, единственной сложностью стали большое количество экспедиций и аномальная жара, на которую пришлась основная часть съемок. Так, впрочем, часто бывает в кино, где зиму снимают летом и наоборот. С техническими препятствиями «эпидемцам» справиться однозначно удалось, а вот найдут ли спокойствие и умиротворение их герои, а главное – выживут ли они в изменившийся поствирусный мир, станет известно уже только в начале 2022 года, когда второй сезон «Эпидемии» – надеемся, не столь пророческий, как первый, – выйдет на платформе Premier.
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