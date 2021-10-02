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Ридли Скотт работает над продолжением «Гладиатора»

2 октября
2021 год

Новости кино >>
2 октября 2021
Ридли Скотт снимет продолжение «Гладиатора», вышедшего на экраны в 2000-м. Об этом британский режиссер рассказал в интервью Empire.

Ридли Скотт работает над продолжением «Гладиатора»

Сейчас идет работа над сценарием сиквела. О возможном продолжении начали говорить еще в 2018-м, однако Скотт занялся другими проектами. Он планирует приступить к съемкам «Гладиатора 2» после картины о Наполеоне, где сыграют Хоакин Феникс и Джоди Комер. В этом году 83-летний режиссер выпускает сразу два фильма — «Дом Gucci» и «Последняя дуэль».

Оригинальный «Гладиатор» рассказывает о генерале Римской империи Максимусе (Рассел Кроу). Картина заработала в прокате почти 500 млн долларов и была удостоена пяти премий «Оскар», в том числе за лучший фильм.
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№ 1
Дарья Загвоздкина (Москва)   2.10.2021 - 11:18
Я слышала, что фанаты не видят смысла в съемках новой части. Что рассказывать там не о чем. Ну не знаю, думаю, что режиссер что-нибудь сообразит и сделает классную картину)) читать далее>>
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