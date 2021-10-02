Ридли Скотт работает над продолжением «Гладиатора»

Ридли Скотт
снимет продолжение «Гладиатора
», вышедшего на экраны в 2000-м. Об этом британский режиссер рассказал в интервью Empire
.
Сейчас идет работа над сценарием сиквела. О возможном продолжении начали говорить еще в 2018-м, однако Скотт занялся другими проектами. Он планирует приступить к съемкам «Гладиатора 2» после картины о Наполеоне, где сыграют Хоакин Феникс
и Джоди Комер
. В этом году 83-летний режиссер выпускает сразу два фильма — «Дом Gucci
» и «Последняя дуэль
».
Оригинальный «Гладиатор» рассказывает о генерале Римской империи Максимусе (Рассел Кроу
). Картина заработала в прокате почти 500 млн долларов и была удостоена пяти премий «Оскар», в том числе за лучший фильм.
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