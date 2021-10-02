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Запасайтесь чесноком: в октябре выйдет сразу три аниме про вампиров

2 октября
2021 год

Новости кино >>
2 октября 2021
4 октября выходит аниме «Этот вампир постоянно умирает». В преддверии премьеры появились кадры из первого эпизода. Но это не единственная история про кровососа, которая ждет нас в ближайшую неделю.

Запасайтесь чесноком: в октябре выйдет сразу три аниме про вампиров

Сериал расскажет историю кровососа Дралука, от малейшего толчка или даже испуга превращающегося в кучку пепла. В замок хлипкого упыря прибывает охотник на вампиров Рональд, ищущий пропавших детей, по слухам, похищенных кровососом. После уничтожения замка выяснится, что Дралук не представляет опасности для окружающих, а дети сами приходили к нему поиграть. Теперь вампир живет в офисе Рональда, и вместе им предстоит преодолеть различия и сразиться с действительно опасной нечистью, а Дралук продолжит при малейшем признаке опасности превращаться в пепел.

Аниме снято по сёнэн-манге Итару Бонноки. Режиссером проекта стал Хироси Кодзина, известный по сериалу «Охотник x Охотник», а голоса главным персонажам подарили сэйю Дзюн Фукуяма (Лелуш из «Код Гиас») и Макото Фурукава (Сайтама из «Ванпанчмена»). Производством занимается студия Madhouse («Тетрадь смерти», «Истинная грусть»).

Запасайтесь чесноком: в октябре выйдет сразу три аниме про вампиров

«Этот вампир постоянно умирает» – уже третье вампирское аниме, чья премьера запланирована на начало октября. Компанию Дралуку составят экранизация ранобэ «Луна, Лайка и Носферату» о первой вампирской космонавтше (выходит также 4 октября) и «Визуальная тюрьма»[/b] про рокеров-упырей (в эфире с 9 октября).
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№ 1
Круэлла1982   2.10.2021 - 14:46
ну так Хэллоуин же! читать далее>>
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Запасайтесь чесноком: в октябре выйдет сразу три аниме про вампиров фотографии
Запасайтесь чесноком: в октябре выйдет сразу три аниме про вампиров фотографии
Запасайтесь чесноком: в октябре выйдет сразу три аниме про вампиров фотографии
Запасайтесь чесноком: в октябре выйдет сразу три аниме про вампиров фотографии
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