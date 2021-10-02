Запасайтесь чесноком: в октябре выйдет сразу три аниме про вампиров

4 октября выходит аниме «Этот вампир постоянно умирает»
. В преддверии премьеры появились кадры из первого эпизода. Но это не единственная история про кровососа, которая ждет нас в ближайшую неделю.
Сериал расскажет историю кровососа Дралука, от малейшего толчка или даже испуга превращающегося в кучку пепла. В замок хлипкого упыря прибывает охотник на вампиров Рональд, ищущий пропавших детей, по слухам, похищенных кровососом. После уничтожения замка выяснится, что Дралук не представляет опасности для окружающих, а дети сами приходили к нему поиграть. Теперь вампир живет в офисе Рональда, и вместе им предстоит преодолеть различия и сразиться с действительно опасной нечистью, а Дралук продолжит при малейшем признаке опасности превращаться в пепел.
Аниме снято по сёнэн-манге Итару Бонноки
. Режиссером проекта стал Хироси Кодзина
, известный по сериалу «Охотник x Охотник
», а голоса главным персонажам подарили сэйю Дзюн Фукуяма
(Лелуш из «Код Гиас»
) и Макото Фурукава
(Сайтама из «Ванпанчмена»
). Производством занимается студия Madhouse
(«Тетрадь смерти»
, «Истинная грусть»
).
«Этот вампир постоянно умирает» – уже третье вампирское аниме, чья премьера запланирована на начало октября. Компанию Дралуку составят экранизация ранобэ «Луна, Лайка и Носферату»
о первой вампирской космонавтше (выходит также 4 октября) и «Визуальная тюрьма
»[/b] про рокеров-упырей
(в эфире с 9 октября).
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