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Фильм «Жестокие игры» получит сериальный ремейк

2 октября
2021 год

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2 октября 2021
Фильм «Жестокие игры» получит сериальный ремейк. Сценарием пилотного эпизода занимаются Фиби ФишерЭйфория») и Сара Гудман, работавшая над «Сплетницей», сообщает Deadline.

Фильм «Жестокие игры» получит сериальный ремейк

Исполнительным продюсером проекта выступит Нил Мориц, который продюсировал оригинальную картину 1999 года, где сыграли Сара Мишель Геллар, Риз Уизерспун и Райан Филлипп.

В основу сюжета вновь ляжет эпистолярный роман «Опасные связи» Шодерло де Лакло. Действие развернется в элитном вашингтонском колледже, где безжалостные брат и сестра сделают все, чтобы сохранить лидерское положение в студенческой среде.

Новые «Жестокие игры» выйдут на сервисе IMDb TV.
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