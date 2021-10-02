Фильм «Жестокие игры
» получит сериальный ремейк. Сценарием пилотного эпизода занимаются Фиби Фишер
(«Эйфория
») и Сара Гудман
, работавшая над «Сплетницей
», сообщает Deadline
.
Исполнительным продюсером проекта выступит Нил Мориц
, который продюсировал оригинальную картину 1999 года, где сыграли Сара Мишель Геллар
, Риз Уизерспун
и Райан Филлипп
.
В основу сюжета вновь ляжет эпистолярный роман «Опасные связи» Шодерло де Лакло. Действие развернется в элитном вашингтонском колледже, где безжалостные брат и сестра сделают все, чтобы сохранить лидерское положение в студенческой среде.
Новые «Жестокие игры» выйдут на сервисе IMDb TV.
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