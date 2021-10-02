Юбилейный «Артдокфест» объявил ​первую конкурсную программу

XV Международный фестиваль документального кино «Артдокфест» объявил первую программу 2021 года – конкурс «АртдокСеть». Он состоит из 21 фильма, которые выложены правообладателями в открытый доступ, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба «Артдокфеста»
В программу вошли работы профессиональных документалистов — «А что такое дышать?» Александра Элькана, «Дети ГУЛАГа» Заки Абдрахмановой, «Это Эдик» Романа Супера и Ивана Проскурякова, «Беларусь: Маршрут перестроен» Максима Шведа, «Сахарово» Андрея Сильвестрова и «Третья волна» Константина Селина. Также в конкурсе «АртдокСеть» представлены фильмы журналистов, в числе которых «Кладбище империй: как «Талибан» оказался сильнее США» Ильи Варламова, «НМДНИ-2020-2» Леонида Парфенова, «Петербург — Мотыгино: как молодой режиссёр провинцию модной делал» Саши Сулим, «Кандидатка в президентки» Анны Немзер и «Страна в изгнании» Марии Борзуновой.
Большинство лент снято в России, две – совместного производства с Германией и США, а две – из стран-соседей Беларуси и Латвии. Среди производственных компаний много известных СМИ: «Новая газета», русская служба ВВС, радио «Свобода», телеканалы «Дождь» и «Настоящее время». Все фильмы программы доступны для просмотра на сайте фестиваля.
фото: К/ф «Это Эдик»
Оценивать конкурсантов «АртдокСети» в этом году будут театральный менеджер Алексей Малобродский, поэтесса Елена Фанайлова и латвийский общественный и политический деятель Елена Лукьянова. По итогам голосования будут вручены награды за лучший фильм и режиссуру, а также специальный приз жюри. Своего победителя выберут и зрители.
«Для «Артдокфеста» не существует никаких иностранных агентов, нежелательных организаций и прочих меток. Для нас существует настоящее честное талантливое актуальное кино и его авторы. Именно такое кино мы ищем, отбираем и предъявляем нашему зрителю», — отметил президент смотра Виталий Манский.
Юбилейный «Артдокфест» пройдет со 2 по 9 декабря в Москве.
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