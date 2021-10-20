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Полезай в гребаную печать: в России готовится официальный выпуск манги «Евангелион»

20 октября
2021 год

Новости кино >>
20 октября 2021
Издательство «Истари» объявило предварительный план публикации манги «Евангелион» на русском языке. В Японии она начала выходить незадолго до одноименного культового сериала в 1995 году — и развилась в самостоятельную историю, закончившуюся в 2013-м.

Полезай в гребаную печать: в России готовится официальный выпуск манги «Евангелион»

К выпуску планируется семь книг (все 14 томов оригинальной манги), в твердом переплете и с суперобложкой. Официальный анонс и открытие предзаказов состоится до конца осени, когда будут утверждены все макеты (ориентировочная стоимость полного набора — 5500 рублей). Закончить выпуск всех книг издательство планирует летом 2022-го.

«Евангелион» — это история о Земле будущего (2015 год). Большая часть планеты погружена под воду, в Японии воцарилось вечное лето, а остатки человечества развивают ВПК, чтобы давать отпор исполинских существам из света (так называемым Ангелам) и найти способ выжить. Главное оружие человечества — исполинские биороботы Евангелионы, которых могут пилотировать только подростки. Один из них — Синдзи Икари, сын главнокомандующего, с детства ощущающий недостачу отцовской любви.

Полезай в гребаную печать: в России готовится официальный выпуск манги «Евангелион»

Манга Ёсиюки Садамото «Евангелион» стартовала 1 февраля 1995 года — за девять месяцев до одноименного аниме-сериала Хидэаки Анно. Студия Gainax плотно сотрудничала с мангакой, который также выступил дизайнером персонажей, и предоставляла ему все рабочие материалы. Садамото самостоятельно развивал историю и вселенную, не консультируясь с авторами аниме, поэтому, в отличие от сериала, его версия «Евангелиона» растянулась на 20 лет — и закончилась только в 2013 году.

Читать Краткая история «Евангелиона»: от сериала до ребилдов

Тем временем Анно ощутил мировой успех: его депрессивный взгляд на популярный жанр о сражениях гигантских роботов (меха) был насыщен отчаянием, психологическими подробностями и религиозными символами. Впоследствии «Евангелион» превратился в одну из самых прибыльных медиа-франшиз на планете. В 1997 году Анно пришлось переснять последние эпизоды под заголовком «Конец Евангелиона», чтобы уменьшить фрустрацию фанатов, которые не поняли финал. Десять лет спустя — в 2007-м — он начал выпускать так называемые ребилды: полнометражные фильмы, которые рассказывают историю «Евангелиона» заново, иначе расставляя акценты и, начиная с третьей части, значительно меняя сюжет. Последний ребилд вышел в этом году, ознаменовав очередной финал саги.
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обсуждение >>
№ 2
Арина Калиева   20.10.2021 - 09:49
Ничего себе, думала, что Манги выпускают только в Японии или других странах и привозят к нам. Классно, что мы такие прогрессивные) читать далее>>
№ 1
Рита Никитина (Москва)   20.10.2021 - 08:35
ого, какие дорогие книги могут быть)) Интересно, кто готов отдавать такие деньги за набор рисунков?))) Видимо есть даже такие фанатики читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Полезай в гребаную печать: в России готовится официальный выпуск манги «Евангелион» фотографии
Полезай в гребаную печать: в России готовится официальный выпуск манги «Евангелион» фотографии
Полезай в гребаную печать: в России готовится официальный выпуск манги «Евангелион» фотографии
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