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Снова-здорово: вышел дебютный тизер третьего сезона «Моб Психо 100»

20 октября
2021 год

Новости кино >>
20 октября 2021
Студия Bones поделилась первым тизером для нового — третьего по счету — сезона аниме-сериала «Моб Психо 100». Дата релиза пока не анонсирована.



Над продолжением работает старая команда, однако не обошлось без перестановок: режиссер первых двух сезонов Юдзуру Татикава возьмет на себя функции исполнительного продюсера, а в должности постановщика пробует силы Такахиро Хасуй, ранее отвечавший за отдельные эпизоды сериала «Проза бродячих псов». Студия Bones также известна сериалами «Стальной алхимик: Братство», «Бездомный бог», «Моя геройская академия» и «Космический денди».

«Моб Психо 100» был придуман мангакой под псевдонимом ONE, также известным как автор «Ванпанчмена». Это история о нелегкой судьбе восьмиклассника Сигэо Кагэямы, на первый взгляд — самого обычного школьника, настолько невзрачного и незаметного, что одноклассники прозвали его Мобом. Однако Кагэяма обладает экстрасенсорными способностями, более того – равных ему не сыскать во всей Вселенной. Моб осознает опасность таких сил и старается не потерять над ними контроль, но в условиях школы и пубертата такая задач близка к невыполнимой.

Снова-здорово: вышел дебютный тизер третьего сезона «Моб Психо 100»

Оригинальная манга завершилась в 2017 году на 16-м томе, из которых в аниме-сериале реализованы 12. Из-за этого активно циркулируют слухи, что третий сезон «Моба Психо 100» станет последним.
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Снова-здорово: вышел дебютный тизер третьего сезона «Моб Психо 100» фотографии
Снова-здорово: вышел дебютный тизер третьего сезона «Моб Психо 100» фотографии
Снова-здорово: вышел дебютный тизер третьего сезона «Моб Психо 100» фотографии
Снова-здорово: вышел дебютный тизер третьего сезона «Моб Психо 100» фотографии
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