Снова-здорово: вышел дебютный тизер третьего сезона «Моб Психо 100»

Студия Bones
поделилась первым тизером для нового — третьего по счету — сезона аниме-сериала «Моб Психо 100»
. Дата релиза пока не анонсирована.
Над продолжением работает старая команда, однако не обошлось без перестановок: режиссер первых двух сезонов Юдзуру Татикава
возьмет на себя функции исполнительного продюсера, а в должности постановщика пробует силы Такахиро Хасуй
, ранее отвечавший за отдельные эпизоды сериала «Проза бродячих псов»
. Студия Bones также известна сериалами «Стальной алхимик: Братство
», «Бездомный бог
», «Моя геройская академия
» и «Космический денди
».
«Моб Психо 100» был придуман мангакой под псевдонимом ONE, также известным как автор «Ванпанчмена
». Это история о нелегкой судьбе восьмиклассника Сигэо Кагэямы, на первый взгляд — самого обычного школьника, настолько невзрачного и незаметного, что одноклассники прозвали его Мобом. Однако Кагэяма обладает экстрасенсорными способностями, более того – равных ему не сыскать во всей Вселенной. Моб осознает опасность таких сил и старается не потерять над ними контроль, но в условиях школы и пубертата такая задач близка к невыполнимой.
Оригинальная манга завершилась в 2017 году на 16-м томе, из которых в аниме-сериале реализованы 12. Из-за этого активно циркулируют слухи, что третий сезон «Моба Психо 100» станет последним.
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