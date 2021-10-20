Фильм «Красная ракета» покажут на гала-закрытии фестиваля американского кино AMFEST

Фильм Шона Бейкера
«Красная ракета
» покажут на гала-закрытии 16-го фестиваля американского кино AMFEST. Оно состоится 24 октября в кинотеатре «Художественный», сообщают организаторы.
По сюжету разочаровавшийся в своей профессии порноактер приезжает на родину, в маленький техасский городок, где ему никто не рад. Вскоре мужчина решает вернуться в профессию вместе с продавщицей из местного магазина.
Главную роль исполнил Саймон Рекс
. В этом году картина Бейкера участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.
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