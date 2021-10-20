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Фильм «Красная ракета» покажут на гала-закрытии фестиваля американского кино AMFEST

20 октября
2021 год

Новости кино >>
20 октября 2021
Фильм Шона Бейкера «Красная ракета» покажут на гала-закрытии 16-го фестиваля американского кино AMFEST. Оно состоится 24 октября в кинотеатре «Художественный», сообщают организаторы.

Фильм «Красная ракета» покажут на гала-закрытии фестиваля американского кино AMFEST

По сюжету разочаровавшийся в своей профессии порноактер приезжает на родину, в маленький техасский городок, где ему никто не рад. Вскоре мужчина решает вернуться в профессию вместе с продавщицей из местного магазина.

Главную роль исполнил Саймон Рекс. В этом году картина Бейкера участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.
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№ 1
Арина Калиева   20.10.2021 - 09:51
Кстати, не так давно была первый раз в Художественном: очень красиво отстроили! Мне кажется, идеально подходит для открытия/закрытия фестивалей читать далее>>
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