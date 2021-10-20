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Пополам я сама: Юлия Хлынина встречает свою копию в тизере сериала «КрисТина»

20 октября
2021 год

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20 октября 2021
Видеосервис START представил тизер драмеди «КрисТина» режиссёра Владимира РакшиЖизнь раз»).


Крис работает продавцом в зоомагазине на окраине города. Мечты стать ветеринаром давно в прошлом, зато в будущем, буквально завтра, Крис ждет отпуск с ее парнем Кириллом. Правда, собраться в отпуск для Крис — целое дело, ведь любое решение девушка принимает с помощью монетки. Даже выбор между бейсболкой и соломенной шляпой, между латте и капучино, поездкой на метро или на такси может сделать только волшебная монетка, когда-то подаренная отцом.
В первый день отпуска все планы Крис летят к чертям: в инстаграме она видит пост своего бывшего Сергея, который погиб 5 лет назад в аварии. Поссорившись с Кириллом и отправившись на поиски Сергея, Крис обнаружила не только бывшего, но и другую версию себя — уверенную и успешную Тину. Если Сергей не погиб, и 5 лет назад они поженились, кто же из девушек — настоящая Кристина?

Пополам я сама: Юлия Хлынина встречает свою копию в тизере сериала «КрисТина»
фото: START

Главные роли в сериале сыграли Юлия Хлынина, Петр Скворцов, Антон Филипенко, Андрей Ургант, Евгения Дмитриева, Софья Донианц, Максим Радугин и другие.

«Это уникальный опыт — находиться на съемочной площадке одновременно в двух образах разных персонажей, — призналася Юлия Хлынина. — Но в то же время это совсем не просто реализовать технически, ведь для начала нужно отснять сцены с одной героиней, а потом эти же сцены, но уже с другого фокуса. Такие съемки требуют много времени, сил, умения быстро и точно менять внутреннюю историю, «прыгать» из персонажа в персонажа. Думаю, справиться с этой задачей мне помогли навыки, которые я приобрела во время учебы на курсе Константина Аркадьевича Райкина в Школе студии МХАТ, где я прошла актерскую школу «молодого бойца».

Премьера проекта «КрисТина» состоится уже в этом году — эксклюзивно на START.
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№ 1
Арина Калиева   20.10.2021 - 09:52
Как-то не очень отношусь к жанру драмеди в принципе, а тут еще и трейлер не особенно впечатлил.. Но, как говорится, на вкус и цвет читать далее>>
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Пополам я сама: Юлия Хлынина встречает свою копию в тизере сериала «КрисТина» фотографии
Пополам я сама: Юлия Хлынина встречает свою копию в тизере сериала «КрисТина» фотографии
Пополам я сама: Юлия Хлынина встречает свою копию в тизере сериала «КрисТина» фотографии
Пополам я сама: Юлия Хлынина встречает свою копию в тизере сериала «КрисТина» фотографии
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