Пополам я сама: Юлия Хлынина встречает свою копию в тизере сериала «КрисТина»

анонс

Актер занял режиссерское кресло и исполнил главную роль

Оно состоится 24 октября в «Художественном»

Фильм «Красная ракета» покажут на гала-закрытии фестиваля американского кино AMFEST

20 октября

Полезай в гребаную печать: в России готовится официальный выпуск манги «Евангелион»

Это не пересказ культового сериала, а самостоятельная история