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Дмитрий Власкин снял продолжение «Эластико»

20 октября
2021 год

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20 октября 2021
Завершается производство фильма «Эластико: Двенадцатый игрок», ставшего продолжением картины 2016 года. В качестве режиссера проекта дебютировал актер Дмитрий Власкин, который исполнил в обеих частях «Эластико» главную роль, сообщает пресс-служба проекта.

Дмитрий Власкин снял продолжение «Эластико»

По сюжету провинциальный футболист Матвей уже год как перебрался из Улан-Удэ в Москву и играет в столичном клубе, где, правда, преимущественно отсиживается на скамейке запасных. Пробиваться в первый состав ему помогает начинающий, но нахрапистый агент Алина. Незадолго до важного матча герою звонят из родного города и сообщают неутешительные новости, связанные с его криминальными дружками детства. Матвей и Алина летят в Улан-Удэ, чтобы уладить ситуацию и спасти младшего брата Даши, бывшей девушки Матвея.

В актерский состав также вошли Анна Бегунова, Ирина Антоненко, Никита Волков, Владимир Гарцунов и Павел Стонт. Производством фильма занимаются студия World & Media и «Кинокомпания братьев Андреасян». Съемки проходили в Улан-Удэ, Москве и на Байкале.
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