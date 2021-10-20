Дмитрий Власкин снял продолжение «Эластико»

Завершается производство фильма «Эластико: Двенадцатый игрок
», ставшего продолжением картины
2016 года. В качестве режиссера проекта дебютировал актер Дмитрий Власкин
, который исполнил в обеих частях «Эластико» главную роль, сообщает пресс-служба проекта.
По сюжету провинциальный футболист Матвей уже год как перебрался из Улан-Удэ в Москву и играет в столичном клубе, где, правда, преимущественно отсиживается на скамейке запасных. Пробиваться в первый состав ему помогает начинающий, но нахрапистый агент Алина. Незадолго до важного матча герою звонят из родного города и сообщают неутешительные новости, связанные с его криминальными дружками детства. Матвей и Алина летят в Улан-Удэ, чтобы уладить ситуацию и спасти младшего брата Даши, бывшей девушки Матвея.
В актерский состав также вошли Анна Бегунова
, Ирина Антоненко
, Никита Волков
, Владимир Гарцунов
и Павел Стонт
. Производством фильма занимаются студия World & Media и «Кинокомпания братьев Андреасян». Съемки проходили в Улан-Удэ, Москве и на Байкале.
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