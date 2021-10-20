Комедийные проекты с Артуром Бесчастным и Яном Цапником вышли в финал акселератора ТВ-3 и 1-2-3 Production

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера работ финалистов второго комедийного акселератора ТВ-3 и 1-2-3 Production. Как сообщает пресс-служба телеканала, четыре участника презентовали свои проекты в формате пилотных серий.
фото: Ксения Угольникова
В проекте «Трансформер» Артур Бесчастный предстал в образе полицейского, который ведет двойную жизнь — расследует дело и выступает в одном и том же травести-клубе. Герой комедии «Народный», участковый из глубинки (Сергей Дьяков), снимает фильм про себя и свою жизнь для всероссийского конкурса «Народный участковый», чтобы выиграть квартиру и вернуть свою любовь. Также в ленте сыграл Ян Цапник.
По сюжету пилота «Джизус» в российскую квартиру геймера с небес спускается Иисус и удивляется тому, как здесь неправильно в него верят, а заодно втягивает подростка в борьбу с силами Зла. Проект «Осетинский пирог» рассказывает о жизни молодого выпускника медуниверситета, к которому из Владикавказа прилетает его консервативный отец.
ТВ-3 и 1-2-3 Production регулярно проводят жанровые акселераторы, победители которых получают шанс на заказ съемок полноценного сезона сериала, а также выигрывают призы веб-фестивалей. Так, выпускник первого комедийного акселератора — сериал «Маньячелло» — был показан в эфире ТНТ и PREMIER.
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