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Ретро-комедия «Герцог» с Хелен Миррен откроет фестиваль «Новое британское кино»

20 октября
2021 год

Новости кино >>
20 октября 2021
22-й фестиваль «Новое британское кино» стартует в Москве 26 октября в киноцентре «Октябрь». Фильмом открытия станет ретро-комедия «Герцог» с Хелен Миррен и Джимом Бродбентом, сообщает пресс-служба арт-объединения CoolConnections, выступающего организатором показов.

Ретро-комедия «Герцог» с Хелен Миррен откроет фестиваль «Новое британское кино»
фото: К/ф "Герцог"

Действие картины разворачивается в 1961 году. Кэмптон Бантон, 60-летний таксист, крадет портрет герцога Веллингтона кисти Гойи из Национальной галереи в Лондоне. Он оставляет записку об условиях выкупа, в которых говорится, что вернет картину, если правительство обязуется вкладывать больше средств в уход за пожилыми людьми. То, что произошло потом, стало легендой.

Также в программе фестиваля — байопик «Спенсер» с Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы, роуд-муви «Человек в шляпе», где Франция по-британски изображена страной эксцентричных чудаков, фэнтези «Шоу» по сценарию Алан Мур («Хранители»), который также исполнил одну из главных ролей.

Ретро-комедия «Герцог» с Хелен Миррен откроет фестиваль «Новое британское кино»
фото: К/ф "Спенсер"

Триллер «Точка кипения» расскажет о ресторанном закулисье, в драме «После любви» переплетется интимное и социальное, а герои «Свидания с Эмбер» будут вынуждены притвориться совсем не теми, кто они есть на самом деле.

В этом году смотр пройдет в гибридном формате в 24 городах страны. Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами.
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