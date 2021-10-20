Не стало заслуженного артиста России Виктора Евграфова

В возрасте 73 лет умер заслуженный артист России Виктор Евграфов
, известный по роли Мориарти в советской серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
». Об этом сообщается на сайте
студии «Самарафильм».
По информации «Самарафильм», у артиста оторвался тромб, а накануне он переболел коронавирусом. Предполагается, что Евграфова похоронят на «Аллее актеров» самарского городского кладбища.
Виктор Евграфов родился в 1948 году в Самаре. Окончил курс Владимира Андреева
в ГИТИСе. В фильмографии артиста более 25 проектов. В их числе — «Сегодня или никогда
», «Ярославна, королева Франции
», «Девушка и Гранд
», «Жизнь Клима Самгина
», «Чёрный замок Ольшанский
» и «Раскол
».
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