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Не стало заслуженного артиста России Виктора Евграфова

20 октября
2021 год

Новости кино >>
20 октября 2021
В возрасте 73 лет умер заслуженный артист России Виктор Евграфов, известный по роли Мориарти в советской серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Об этом сообщается на сайте студии «Самарафильм».

Не стало заслуженного артиста России Виктора Евграфова

По информации «Самарафильм», у артиста оторвался тромб, а накануне он переболел коронавирусом. Предполагается, что Евграфова похоронят на «Аллее актеров» самарского городского кладбища.

Виктор Евграфов родился в 1948 году в Самаре. Окончил курс Владимира Андреева в ГИТИСе. В фильмографии артиста более 25 проектов. В их числе — «Сегодня или никогда», «Ярославна, королева Франции», «Девушка и Гранд», «Жизнь Клима Самгина», «Чёрный замок Ольшанский» и «Раскол».
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Владимир АндреевВиктор Евграфов
фильмы
Девушка и ГрандЖизнь Клима СамгинаПриключения Шерлока Холмса и доктора ВатсонаРасколСегодня или никогдаЧёрный замок ОльшанскийЯрославна, королева Франции

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