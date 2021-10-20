Международный фестиваль короткометражного кино Moscow Shorts приглашает на показ 27 октября

Новый показ Международного фестиваля короткометражного кино «Moscow Shorts» пройдет 27 октября в «Москино Космос». В программе — шесть картин из России, Германии, Дании, Великобритании и США, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба Moscow Shorts
Зрители увидят, как случайное знакомство бездомного подростка и слепоглухого человека переросло в глубокую душевную связь («Прощупывание»), смогут прочувствовать всё происходящее в 2020 году через танец и видео («2020») и понаблюдать, каким образом неверная жена пытается скрыть измену («Уичито»).
Также на показе представят комедию «Это так мило» о взаимоотношениях отцов и детей, проект «Три бульмастифа на маленькой кухне», герой которой вспоминает проблемную молодость, и ленту «Селина», где молодая девушка попытается изменить свою жизнь к лучшему.
Все короткометражные фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими и английскими субтитрами. После показа состоится обсуждение проектов вместе с лектором фестиваля Ламарой Карчава.
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