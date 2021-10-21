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Эмили Блант впервые поработает с Кристофером Ноланом

21 октября
2021 год

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21 октября 2021
Эмили Блант присоединилась к актерскому составу нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Это будет ее первый совместный проект с режиссером, сообщает The Hollywood Reporter.

Эмили Блант впервые поработает с Кристофером Ноланом
фото: variety.com

Историческая картина расскажет об «отце атомной бомбы» Роберте Оппенгеймере — американском физике-теоретике, руководившем научной частью Манхэттенского проекта, в рамках которого в 1942-м началась работа по созданию ядерного оружия. В основу сюжета ляжет книга Кая Бирда и Мартина Шервина «Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера», отмеченная Пулитцеровской премией.

Как было объявлено ранее, ведущую роль исполнит Киллиан Мёрфи. Студия Universal планирует начать съемки в начале 2022 года. Премьера намечена на июль 2023-го.
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