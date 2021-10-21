Сергей Гилёв и Анна Чиповская заменили Кирилла Кяро на посту перевозчика душ в продолжении «Пассажиров»

анонс

21 октября Кинотеатры Москвы закрываются с 28 октября Театры смогут продолжать работу с заполняемостью помещений не более чем на 50%

21 октября Эмили Блант впервые поработает с Кристофером Ноланом Она присоединилась к актерскому составу фильма об «отце атомной бомбы»

20 октября Международный фестиваль короткометражного кино Moscow Shorts приглашает на показ 27 октября В программе — фильмы из России, Германии, Дании, Великобритании и США