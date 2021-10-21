Сергей Гилёв и Анна Чиповская заменили Кирилла Кяро на посту перевозчика душ в продолжении «Пассажиров»

В Москве начались съемки второго сезона оригинального сериала START «Пассажиры». Главные роли в продолжении исполняют Сергей Гилёв и Анна Чиповская, сообщает пресс-служба видеосервиса.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
В конце первого сезона водитель необычного такси Андрей (Кирилл Кяро) завершил свою миссию: помог почти трем сотням душ, застрявшим между миром живых и тем светом, добраться до «точки перехода». Его дело должен продолжить Кирилл (Сергей Гилёв), один из «неудачных» пассажиров Андрея. Кирилла поставили на место водителя из-за того, что он погубил жизни людей, пристрастив их к запрещенным веществам. Теперь герой должен перевезти столько же пассажиров, сколько человек пострадали по его вине.
Но Кирилл не рад быть «перевозчиком», а к трагическим историям пассажиров желтого мерседеса относится скептически. Перед ним стоит непростая задача — научиться чуткости и эмпатии, которые необходимы для общения с клиентами такси. Ведь каждое слово в их рассказе может стать ключом к разгадке тайны, которая не дает им уйти. Помогать Кириллу будет Мэри (Анна Чиповская), чья душа застряла между двумя мирами и не обретет покой, пока такси не перевезет всех пассажиров до конечной точки их маршрута. История отношений Кирилла и Мэри станет сквозной линией всего сезона.
Для Гилёва это первая главная роль в сериале. Актер рассказывает об особенностях продолжения: «Думаю, в первой части проекта зрителям чуть не хватило личной истории самого водителя, и мы хотим это исправить в новом сезоне, подробно рассказав о жизни моего персонажа Кирилла, который вынужден ездить за рулем необычного такси. Сам Кирилл — тревожный, зависимый и недовольный человек, неожиданно попавший в некомфортные для себя обстоятельства. Его не очень правильно воспитывали, а сам себя воспитать он тоже не может. Но, кажется, пришло время ему измениться».
Также стало известно, что «Пассажиры» победили в номинации Short Form на международной южнокорейской премии Seoul International Drama Awards, которая вручается за достижения в производстве многосерийных драм. Ранее проект получил номинацию на канадском фестивале Rockie в категории Short fiction program.
Премьера нового сезона сериала «Пассажиры» состоится эксклюзивно на START в начале следующего года.
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