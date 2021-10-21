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Кинотеатры Москвы закрываются с 28 октября

21 октября
2021 год

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21 октября 2021
Кинотеатры Москвы закрываются с 28 октября по 7 ноября — в период установления нерабочих дней в столице. О недельном локдауне сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.

Кинотеатры Москвы закрываются с 28 октября
фото: Getty Images

В указанный период в Москве запрещается проведение массовых культурных мероприятий. Однако театры и музеи смогут продолжать работу с заполняемостью помещений не более чем на 50% и при обязательном использовании QR-кодов и защитных масок.

С 8 ноября театры и музеи получат возможность повысить заполняемость зала до 70%. Начиная с этого же дня, вход на все концертные, развлекательные, культурные, зрелищные и прочие мероприятия с присутствием более 500 человек будет осуществляться только по QR-кодам и при условии использования защитных масок. Аналогичное решение приняли и в Подмосковье.
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№ 1
Геннадий Чулец   21.10.2021 - 13:33
Очередной локдаун. Именно этот мало погоды сделает, но легче от него кинотеатрам точно не будет. Вообще страшно представить, насколько корона придушила традиционный кинематографический аппарат, если даже... читать далее>>
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