Эльдар Калимулин, Александр Кузнецов и Лукерья Ильяшенко сыграют в проекте «Химера» о наркобизнесе

По сюжету безработный питерский айтишник Дима, страдающий аутизмом, однажды ввязавшись в разовую сделку по продаже наркотиков, модернизирует всю систему российской наркоторговли. В результате парень становится главным врагом драглордов и наркополиции и вынужден всё глубже погружаться в криминальную систему, чтобы защитить себя и близких.
По словам создателей, в основу сюжета легли резонансные журналистские расследования, посвященные истории российского даркнета и его криминализации. За сценарий отвечал Олег Маловичко, а режиссерское кресло занял Душан Глигоров, с которым они вместе работали над «Хрустальным».
фото: Пресс-служба IVI
«Для меня это история о природе зависимости как таковой, не только наркотической. Изначально ввязываясь защищать светлые идеалы, каждый герой обнаруживает свою зависимость — самоутверждение, власть, месть, деньги. Искренне поговорить со зрителем о том, где проходит грань между благими намерениями и темной стороной личности, мне кажется очень увлекательным», — отметил Глигоров.
«Химера» стала первым совместным проектом онлайн-кинотеатра IVI и продюсерской компании «Среда», эксклюзивный контракт с которой был заключен в текущем году. Сериал войдёт в линейку IVI Originals и будет показан на платформе в 2022 году.
обсуждение >>