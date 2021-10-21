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Эльдар Калимулин, Александр Кузнецов и Лукерья Ильяшенко сыграют в проекте «Химера» о наркобизнесе

21 октября
2021 год

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21 октября 2021
В Санкт-Петербурге стартовали съемки восьмисерийной криминальной драмы «Химера» о современном российском наркобизнесе. В сериале IVI заняты Эльдар Калимулин, Александр Кузнецов, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Андрей Смирнов, Василий Михайлов, Игорь Миркурбанов, Вадим Норштейн и Артур Ваха, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Эльдар Калимулин, Александр Кузнецов и Лукерья Ильяшенко сыграют в проекте «Химера» о наркобизнесе
фото: Пресс-служба IVI

По сюжету безработный питерский айтишник Дима, страдающий аутизмом, однажды ввязавшись в разовую сделку по продаже наркотиков, модернизирует всю систему российской наркоторговли. В результате парень становится главным врагом драглордов и наркополиции и вынужден всё глубже погружаться в криминальную систему, чтобы защитить себя и близких.

По словам создателей, в основу сюжета легли резонансные журналистские расследования, посвященные истории российского даркнета и его криминализации. За сценарий отвечал Олег Маловичко, а режиссерское кресло занял Душан Глигоров, с которым они вместе работали над «Хрустальным».

Эльдар Калимулин, Александр Кузнецов и Лукерья Ильяшенко сыграют в проекте «Химера» о наркобизнесе
фото: Пресс-служба IVI

«Для меня это история о природе зависимости как таковой, не только наркотической. Изначально ввязываясь защищать светлые идеалы, каждый герой обнаруживает свою зависимость — самоутверждение, власть, месть, деньги. Искренне поговорить со зрителем о том, где проходит грань между благими намерениями и темной стороной личности, мне кажется очень увлекательным», — отметил Глигоров.

«Химера» стала первым совместным проектом онлайн-кинотеатра IVI и продюсерской компании «Среда», эксклюзивный контракт с которой был заключен в текущем году. Сериал войдёт в линейку IVI Originals и будет показан на платформе в 2022 году.
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