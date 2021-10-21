Завершились съемки драмы «Ювенальная история» с Марией Лисовой и Сергеем Мариным

По сюжету Олег и Ольга живут в небольшом пограничном городе и собираются пожениться, пока парень не узнает, что возлюбленная изменила ему с заезжим финским бизнесменом. Спустя десять лет она возвращается в Россию из Финляндии и обращается к Олегу за помощью. Выясняется, что у него есть сын Витя, которого отобрали финские органы опеки после разрыва Яны с бизнесменом. Решить проблему через суд не получается, и тогда родители идут на крайние меры, решаясь выкрасть мальчика.
«В условиях мировой пандемии и закрытых границ нам пришлось снимать Финляндию в Санкт- Петербурге и в Ленинградской области. В результате, Финляндия получалась у нас несколько краше, чем она есть на самом деле. Финны в нашем фильме живут в прекрасных домах, ездят по прекрасным дорогам, работают в современных зданиях из стекла и металла, что на самом деле далеко от истины. Несмотря на то, что Финляндия европейская страна, визуально она выглядит несколько провинциальной», — делится воспоминаниями о съемках режиссер сериала Руслан Паушу.
Премьера драмы «Ювенальная история» состоится на Первом канале.
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