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Открыт прием заявок на участие в Берлинском фестивале веб-сериалов

21 октября
2021 год

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21 октября 2021
Фестиваль Webfest Berlin объявил о приеме работ на участие в конкурсе. 7-ой международный смотр веб-сериалов пройдет в онлайн-формате с 13 по 15 декабря, сообщают организаторы.

Открыт прием заявок на участие в Берлинском фестивале веб-сериалов
фото: Facebook-аккаунт Webfest Berlin

В конкурс могут попасть веб-сериалы со всего мира, которые вышли в 2020-2021 году. Работы принимаются в шести категориях. В их числе — пилотные проекты, sci‑fi/фэнтези/хорроры, нон-фикшн, драмы, комедии и немецкие веб-сериалы.

Сбор заявок продлится до 20 ноября на filmfreeway и официальном сайте смотра. Затем международная отборочная комиссия определит номинантов, которые будут бороться за победу.

Открыт прием заявок на участие в Берлинском фестивале веб-сериалов
фото: Facebook-аккаунт Webfest Berlin

Webfest Berlin – один из первых в мире международный смотров веб-сериалов, который проходит в Берлине с 2015 года. Он входит в топ-10 международных веб-фестивалей.

В прошлом году лицензию на проведение смотра приобрела компания Red Carpet Studio, которая занимается продвижением интернет-контента и короткого формата и является организатором единственного в России веб-фестиваля Realist Web Fest. Глава компании, российский продюсер Антон Калинкин заявляет, что приоритетом смотра по-прежнему остается новый интересный веб-контент со всего мира, а также развитие фестиваля как центра копродукции и творческих коллабораций.
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