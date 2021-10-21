Открыт прием заявок на участие в Берлинском фестивале веб-сериалов

Фестиваль Webfest Berlin объявил о приеме работ на участие в конкурсе. 7-ой международный смотр веб-сериалов пройдет в онлайн-формате с 13 по 15 декабря, сообщают организаторы.
фото: Facebook-аккаунт Webfest Berlin
В конкурс могут попасть веб-сериалы со всего мира, которые вышли в 2020-2021 году. Работы принимаются в шести категориях. В их числе — пилотные проекты, sci‑fi/фэнтези/хорроры, нон-фикшн, драмы, комедии и немецкие веб-сериалы.
Сбор заявок продлится до 20 ноября на filmfreeway и официальном сайте смотра. Затем международная отборочная комиссия определит номинантов, которые будут бороться за победу.
фото: Facebook-аккаунт Webfest Berlin
Webfest Berlin – один из первых в мире международный смотров веб-сериалов, который проходит в Берлине с 2015 года. Он входит в топ-10 международных веб-фестивалей.
В прошлом году лицензию на проведение смотра приобрела компания Red Carpet Studio, которая занимается продвижением интернет-контента и короткого формата и является организатором единственного в России веб-фестиваля Realist Web Fest. Глава компании, российский продюсер Антон Калинкин заявляет, что приоритетом смотра по-прежнему остается новый интересный веб-контент со всего мира, а также развитие фестиваля как центра копродукции и творческих коллабораций.
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