Том Холланд и Марк Уолберг ищут сокровища «Анчартед: На картах не значится»

анонс

Международный смотр пройдет онлайн с 13 по 15 декабря

Открыт прием заявок на участие в Берлинском фестивале веб-сериалов

Завершились съемки драмы «Ювенальная история» с Марией Лисовой и Сергеем Мариным

Компанию им составят Егор Корешков и Василий Михайлов

Эльдар Калимулин, Александр Кузнецов и Лукерья Ильяшенко сыграют в проекте «Химера» о наркобизнесе

21 октября

Кинотеатры Москвы закрываются с 28 октября

Театры смогут продолжать работу с заполняемостью помещений не более чем на 50%