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Том Холланд и Марк Уолберг ищут сокровища «Анчартед: На картах не значится»

21 октября
2021 год

Новости кино >>
21 октября 2021
В сети появился первый трейлер нового приключенческого экшна «Анчартед: На картах не значится» — предыстории главного героя серии видеоигр Uncharted Нейтана Дрейка.


В центре сюжета история о том, как из соперников Нейтан Дрейк и Виктор «Салли» Салливан превратились в верных союзников и искателей приключений. Вместе им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории.

Том Холланд и Марк Уолберг ищут сокровища «Анчартед: На картах не значится»

Главные роли в фильме сыграли Том Холланд, Марк Уолберг, София Тейлор Али, Тати Габриэль и Антонио Бандерас. Режиссёром выступил Рубен ФляйшерВеном»).

В российский прокат картина «Анчартед: На картах не значится» выйдет 10 февраля 2022 года.
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№ 1
Чапалино   21.10.2021 - 19:53
Нет ну из Холланда еще окончательно не вышел Человек паук походу, так прыгать в полете с ящиков на ящик, а потом еще на самолет, потоки воздуха сразу куда-то пропали. А про сокровища я люблю. читать далее>>
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Том Холланд и Марк Уолберг ищут сокровища «Анчартед: На картах не значится» фотографии
Том Холланд и Марк Уолберг ищут сокровища «Анчартед: На картах не значится» фотографии
Том Холланд и Марк Уолберг ищут сокровища «Анчартед: На картах не значится» фотографии
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