Том Холланд и Марк Уолберг ищут сокровища «Анчартед: На картах не значится»

В сети появился первый трейлер нового приключенческого экшна «Анчартед: На картах не значится
» — предыстории главного героя серии видеоигр Uncharted Нейтана Дрейка.
В центре сюжета история о том, как из соперников Нейтан Дрейк и Виктор «Салли» Салливан превратились в верных союзников и искателей приключений. Вместе им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории.
Главные роли в фильме сыграли Том Холланд
, Марк Уолберг
, София Тейлор Али
, Тати Габриэль
и Антонио Бандерас
. Режиссёром выступил Рубен Фляйшер
(«Веном
»).
В российский прокат картина «Анчартед: На картах не значится
» выйдет 10 февраля 2022 года.
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