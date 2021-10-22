Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Золотая коллекция (выпуск 3)
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ксения Рапопорт и Константин Хабенский снялись в сериале «Неприличные деньги»

22 октября
2021 год

Новости кино >>
22 октября 2021
Телеканал ТНТ рассказал о новинках сезона. В числе премьер заявлен сериал Семена Слепакова и Петра Буслова «Неприличные деньги» с Ксенией Рапопорт и Константином Хабенским.

Ксения Рапопорт и Константин Хабенский снялись в сериале «Неприличные деньги»
фото: Пресс-служба ТНТ

В телесезоне 2022 зрителям представят комедию «Исправление и наказание», где Анна Михалкова перевоспитывает богатых родственников, два сериала с Денисом Власенко в главной роли — «Стрим» и «Мне плевать, кто вы», уже анонсированные детектив «1703», триллер «Вне себя», где в подсознании Евгения Стычкина поселились Елена Лядова и Евгений Цыганов, и новые проекты — «Телохранители» с Анатолием Журавлевым и «Вася-Праздник» с Ильей Глинниковым.

Новый спин-офф появится во вселенной «Полицейского с Рублевки» — это сериал «Детективное агентство Игоря Мухича» с Романом Поповым. Также ТНТ покажет «Универ. 10 лет спустя», который расскажет о взрослой жизни уже знакомых героев, второй сезон комедии «Полярный» с Михаилом Пореченковым. Затем в течение года в эфир с новыми сезонами вернутся «Реальные пацаны», «Год культуры» с Федором Бондарчуком, «Милиционер с Рублевки» с Артемом Сучковым и «Отпуск» и «Девушки с Макаровым» с Павлом Майковым.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Фёдор БондарчукПётр БусловДенис ВласенкоИлья ГлинниковАнатолий ЖуравлёвЕлена ЛядоваПавел МайковАнна МихалковаРоман ПоповМихаил ПореченковКсения РаппопортСемён СлепаковЕвгений СтычкинАртём СучковКонстантин ХабенскийЕвгений Цыганов
фильмы
1703Вне себяГод культуры-2Исправление и наказаниеМне плевать, кто выОтпускПолицейский с РублёвкиПолярный-2Реальные пацаныСтрим

анонс

Золотая коллекция (выпуск 3)

Скорбим

Виктор Евграфов
20 октября ушёл из жизни актёр Виктор Евграфов.
Волдемар Лобиньш
20 октября ушёл из жизни актёр Волдемар Лобиньш.

День рождения >>

Николай Боголюбов
Дмитрий Власкин
Григорий Данцигер
Виталий Линецкий
Сергей Маховиков
Спартак Мишулин
Степан Олексенко
Любовь Руденко
Северия Янушаускайте
Кайл Галлнер
Джефф Голдблюм
Валерия Голино
Катрин Денёв
Дерек Джекоби
Кристофер Ллойд
Джоан Фонтейн
все родившиеся 22 октября >>

Афиша кино >>

Спаситель на продажу
Франция, 2021
Возвращение
детектив, комедия, криминальный фильм, приключения
Испания, 2006
Дунай
Россия, 2021
Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, 2021
Маленькая мама
драма, мистика, фэнтези
Франция, 2021
Неисправимый Рон
детский фильм, комедия, семейное кино
Великобритания, США, 2020
По соседству
комедия, нуар (черный фильм)
Германия, 2021
Учёности плоды
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2021
Хороший, плохой, коп
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Дракулов
комедия, мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
Хэллоуин убивает
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Эвакуация
драма, комедия
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен