Ксения Рапопорт и Константин Хабенский снялись в сериале «Неприличные деньги»

Телеканал ТНТ рассказал о новинках сезона. В числе премьер заявлен сериал Семена Слепакова
и Петра Буслова
«Неприличные деньги
» с Ксенией Рапопорт
и Константином Хабенским
.
фото: Пресс-служба ТНТ
В телесезоне 2022 зрителям представят комедию «Исправление и наказание
», где Анна Михалкова
перевоспитывает богатых родственников, два сериала с Денисом Власенко
в главной роли — «Стрим
» и «Мне плевать, кто вы
», уже анонсированные детектив «1703
», триллер «Вне себя
», где в подсознании Евгения Стычкина
поселились Елена Лядова
и Евгений Цыганов
, и новые проекты — «Телохранители
» с Анатолием Журавлевым
и «Вася-Праздник
» с Ильей Глинниковым
.
Новый спин-офф появится во вселенной «Полицейского с Рублевки
» — это сериал «Детективное агентство Игоря Мухича
» с Романом Поповым
. Также ТНТ покажет «Универ. 10 лет спустя
», который расскажет о взрослой жизни уже знакомых героев, второй сезон комедии «Полярный
» с Михаилом Пореченковым
. Затем в течение года в эфир с новыми сезонами вернутся «Реальные пацаны
», «Год культуры
» с Федором Бондарчуком
, «Милиционер с Рублевки
» с Артемом Сучковым
и «Отпуск
» и «Девушки с Макаровым
» с Павлом Майковым
.
обсуждение >>