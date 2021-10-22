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Дэнни ДеВито отправится в «Особняк с привидениями»

22 октября
2021 год

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22 октября 2021
Дэнни ДеВито присоединился к актерскому составу семейного фильма «Особняк с привидениями», сюжет которого вдохновлен одноименным аттракционом в Диснейленде, сообщает The Hollywood Reporter.

Дэнни ДеВито отправится в «Особняк с привидениями»
фото: hollywoodreporter.com

В центре истории окажутся мать и сын, которые попадают в большой особняк, хранящий в себе намного больше тайн, чем кажется на первый взгляд.

ДеВито воплотит образ самодовольного профессора. Компанию ему составят Оуэн Уилсон, Лакит Стэнфилд, Розарио Доусон и Тиффани Хэддиш. Режиссерское кресло занял Джастин СимиенДорогие белые»).

Съемки «Особняка с привидениями» стартовали на прошлой неделе в Новом Орлеане и Атланте.
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