Дэнни ДеВито отправится в «Особняк с привидениями»

Дэнни ДеВито
присоединился к актерскому составу семейного фильма «Особняк с привидениями
», сюжет которого вдохновлен одноименным аттракционом в Диснейленде, сообщает The Hollywood Reporter
.
фото: hollywoodreporter.com
В центре истории окажутся мать и сын, которые попадают в большой особняк, хранящий в себе намного больше тайн, чем кажется на первый взгляд.
ДеВито воплотит образ самодовольного профессора. Компанию ему составят Оуэн Уилсон
, Лакит Стэнфилд
, Розарио Доусон
и Тиффани Хэддиш
. Режиссерское кресло занял Джастин Симиен
(«Дорогие белые
»).
Съемки «Особняка с привидениями» стартовали на прошлой неделе в Новом Орлеане и Атланте.
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