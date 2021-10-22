Фильм «Капитан Волконогов бежал
» отметили на Международном кинофестивале в Чикаго. Награду получил
художник-постановщик Сергей Февралев
.
В международной конкурсной секции были представлены 13 фильмов, среди которых «Сядь за руль моей машины
» Рюсуке Хамагути
, «Память
» Апичатпонга Верасетакула
, «Париж, 13-й округ
» Жака Одиара
, «Худший человек на свете
» Йоакима Триера
и «Маленькая мама
» Селин Сьямма
.
Картина Наташи Меркуловой
и Алексея Чупова
рассказывает о капитане Федоре Волконогове (Юра Борисов
), который служит в правоохранительных органах. Однажды его самого объявляют преступником, но мужчине удается уйти, не дожидаясь ареста. Во время побега ему приходит видение о возможном искуплении вины и шансе получить духовное прощение.
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