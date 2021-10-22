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Фильм «Капитан Волконогов бежал» отметили на Международном кинофестивале в Чикаго

22 октября
2021 год

Новости кино >>
22 октября 2021
Фильм «Капитан Волконогов бежал» отметили на Международном кинофестивале в Чикаго. Награду получил художник-постановщик Сергей Февралев.

Фильм «Капитан Волконогов бежал» отметили на Международном кинофестивале в Чикаго

В международной конкурсной секции были представлены 13 фильмов, среди которых «Сядь за руль моей машины» Рюсуке Хамагути, «Память» Апичатпонга Верасетакула, «Париж, 13-й округ» Жака Одиара, «Худший человек на свете» Йоакима Триера и «Маленькая мама» Селин Сьямма.

Картина Наташи Меркуловой и Алексея Чупова рассказывает о капитане Федоре Волконогове (Юра Борисов), который служит в правоохранительных органах. Однажды его самого объявляют преступником, но мужчине удается уйти, не дожидаясь ареста. Во время побега ему приходит видение о возможном искуплении вины и шансе получить духовное прощение.
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персоны
Юра БорисовАпичатпонг ВирасетакулНаталья МеркуловаЖак ОдиарСелин СкьяммаЙоаким ТриерСергей ФевралёвРюсукэ ХамагутиАлексей Чупов
фильмы
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