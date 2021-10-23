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Своих не бросаем: комикс Марка Миллара о суперзлодеях стал аниме (трейлер)

23 октября
2021 год

Новости кино >>
23 октября 2021
Вышел трейлер нового аниме-сериала Netflix «Суперзлодеи», который основан на одноименном комиксе Марка Миллара – ветерана Marvel и создателя «Пипца».



После выхода из тюрьмы несколько преступников со сверхспособностями хотят завязать с порочным прошлым, но у судьбы на этот счет другие планы. Жар — один из суперзлодеев — крупно проигрался в казино, и теперь его ждет неминуемая смерть — если, конечно, он не вернет долг в размере $100 миллионов. Товарищи не стали бросать Жара в беде и все вместе отправились в Испанию — подальше от Штатов и супергероев — на последнее дело, которое не только спасет бедового друга, но и обеспечит преступников до конца жизни. Есть только одна загвоздка: жертвой ограбления должен стать Ублюдок — самый жестокий суперзлодей в мире.

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Аниме поделено на 13 эпизодов по 30 минут каждый. Премьера на Netflix состоится 25 ноября. Производством сериала занималась студия Bones, прославленная аниме «Моя геройская академия», «Моб Психо 100», «Цельнометаллический алхимик» и «Проза бродячих псов».

Своих не бросаем: комикс Марка Миллара о суперзлодеях стал аниме (трейлер)

«Суперворы» — часть проекта по сотрудничеству Марка Миллара и Netflix: в 2017 году стриминг купил издательство Millarworld, чтобы экранизировать все его комиксы в разных форматах. Первым блин вышел комом: «Наследие Юпитер» закрыли после первого сезона.
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Своих не бросаем: комикс Марка Миллара о суперзлодеях стал аниме (трейлер) фотографии
Своих не бросаем: комикс Марка Миллара о суперзлодеях стал аниме (трейлер) фотографии
Своих не бросаем: комикс Марка Миллара о суперзлодеях стал аниме (трейлер) фотографии
Своих не бросаем: комикс Марка Миллара о суперзлодеях стал аниме (трейлер) фотографии
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