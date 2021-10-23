Своих не бросаем: комикс Марка Миллара о суперзлодеях стал аниме (трейлер)

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Фильм «Капитан Волконогов бежал» отметили на Международном кинофестивале в Чикаго

22 октября

Дэнни ДеВито отправится в «Особняк с привидениями»

Также к касту семейного фильма присоединились Оуэн Уилсон и Розарио Доусон