Своих не бросаем: комикс Марка Миллара о суперзлодеях стал аниме (трейлер)

Вышел трейлер нового аниме-сериала Netflix «Суперзлодеи
», который основан на одноименном комиксе Марка Миллара
– ветерана Marvel и создателя «Пипца
».
После выхода из тюрьмы несколько преступников со сверхспособностями хотят завязать с порочным прошлым, но у судьбы на этот счет другие планы. Жар — один из суперзлодеев — крупно проигрался в казино, и теперь его ждет неминуемая смерть — если, конечно, он не вернет долг в размере $100 миллионов. Товарищи не стали бросать Жара в беде и все вместе отправились в Испанию — подальше от Штатов и супергероев — на последнее дело, которое не только спасет бедового друга, но и обеспечит преступников до конца жизни. Есть только одна загвоздка: жертвой ограбления должен стать Ублюдок — самый жестокий суперзлодей в мире.
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Эра голых кулаков: «Баки Ханма» — еще одно динамичное аниме Netflix
Аниме поделено на 13 эпизодов по 30 минут каждый. Премьера на Netflix состоится 25 ноября. Производством сериала занималась студия Bones
, прославленная аниме «Моя геройская академия»
, «Моб Психо 100»
, «Цельнометаллический алхимик»
и «Проза бродячих псов»
.
«Суперворы» — часть проекта по сотрудничеству Марка Миллара и Netflix: в 2017 году стриминг купил издательство Millarworld, чтобы экранизировать все его комиксы в разных форматах. Первым блин вышел комом: «Наследие Юпитер
» закрыли после первого сезона.
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