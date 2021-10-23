Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Держись крепко за ракетку, подаю я очень метко: трейлер аниме про бадминтон «Клуб Раймена»

23 октября
2021 год

Новости кино >>
23 октября 2021
Студия Liden Films поделилась трейлером оригинального аниме «Клуб Раймена» об офисных работниках, играющих в бадминтон. Премьера запланирована на январь 2022 года.



В школе Микото Сиратори считался гениальным игроком в бадминтон, но после поражения на чемпионате юноша получил психологическую травму, от которой так и не смог оправиться. Завязав со спортом, протагонист подается в сараримены (японский аналог «белых воротничков») и устраивается в компанию по производству прохладительных напитков. Бадминтон настигает его и там: оказывается, коллеги Сиратори очень любят в свободное время помахать ракеткой. Особенно — Тацуру Миядзуми, звезда отдела продаж и самый сильный игрок компании. Микото придется взглянуть в глаза травмирующему опыту и вспомнить лучшие подачи.

За производство аниме отвечает студия Liden Films, наиболее известная по франшизе «Токийские мстители».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Хоккей со звездами: трейлеры аниме, в котором школьные подруги полюбили суровый спорт
Поиск по меткам
Liden FilmsАнимацияанимеФильмы о спорте
фильмы
Токийские мстители

фотографии >>
Держись крепко за ракетку, подаю я очень метко: трейлер аниме про бадминтон «Клуб Раймена» фотографии
Держись крепко за ракетку, подаю я очень метко: трейлер аниме про бадминтон «Клуб Раймена» фотографии
Держись крепко за ракетку, подаю я очень метко: трейлер аниме про бадминтон «Клуб Раймена» фотографии
Держись крепко за ракетку, подаю я очень метко: трейлер аниме про бадминтон «Клуб Раймена» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Бестаева
23 октября ушла из жизни актриса Татьяна Бестаева.
Ольга Красина
22 октября ушла из жизни актриса Ольга Красина.
Вера Кузьмина
22 октября ушла из жизни актриса Вера Кузьмина.
Виктор Евграфов
20 октября ушёл из жизни актёр Виктор Евграфов.
Людмила Галаванова
20 октября ушла из жизни актриса Людмила Галаванова.
Волдемар Лобиньш
20 октября ушёл из жизни актёр Волдемар Лобиньш.

День рождения >>

Алексей Агранович
Елена Борзова
Станислав Бородокин
Михаил Горский
Наталья Гудкова
Сергей Гурьев
Анастасия Зюркалова
Елена Шевченко
Александр Январёв
Жерар Блен
Летиция Долера
Диана Дорс
Эмилия Кларк
Райан Рейнольдс
Джессика Строуп
Брайана Эвигэн
все родившиеся 23 октября >>

Афиша кино >>

Спаситель на продажу
Франция, 2021
Возвращение
детектив, комедия, криминальный фильм, приключения
Испания, 2006
Учёности плоды
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2021
Дракулов
комедия, мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
Дунай
Россия, 2021
Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, 2021
Маленькая мама
драма, мистика, фэнтези
Франция, 2021
Неисправимый Рон
детский фильм, комедия, семейное кино
Великобритания, США, 2020
По соседству
комедия, нуар (черный фильм)
Германия, 2021
Хороший, плохой, коп
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Хэллоуин убивает
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Эвакуация
драма, комедия
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен