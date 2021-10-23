Держись крепко за ракетку, подаю я очень метко: трейлер аниме про бадминтон «Клуб Раймена»

Студия Liden Films
поделилась трейлером оригинального аниме «Клуб Раймена» об офисных работниках, играющих в бадминтон. Премьера запланирована на январь 2022 года.
В школе Микото Сиратори считался гениальным игроком в бадминтон, но после поражения на чемпионате юноша получил психологическую травму, от которой так и не смог оправиться. Завязав со спортом, протагонист подается в сараримены
(японский аналог «белых воротничков») и устраивается в компанию по производству прохладительных напитков. Бадминтон настигает его и там: оказывается, коллеги Сиратори очень любят в свободное время помахать ракеткой. Особенно — Тацуру Миядзуми, звезда отдела продаж и самый сильный игрок компании. Микото придется взглянуть в глаза травмирующему опыту и вспомнить лучшие подачи.
За производство аниме отвечает студия Liden Films
, наиболее известная по франшизе «Токийские мстители»
.
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