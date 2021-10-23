Держись крепко за ракетку, подаю я очень метко: трейлер аниме про бадминтон «Клуб Раймена»

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Хейден Кристенсен вернётся к роли Энакина Скайуокера в сериале «Асока»

Райан Гослинг станет Кеном в игровом фильме про Барби

23 октября

В декабре откроется социальная платформа авторской российской анимации

На ней будут собраны лучшие мультфильмы отечественных авторов за 30 лет