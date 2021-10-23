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В декабре откроется социальная платформа авторской российской анимации

23 октября
2021 год

Новости кино >>
23 октября 2021
В декабре текущего года в Рунете появится социальная платформа авторской российской анимации. На ней будут собраны лучшие мультфильмы отечественных авторов за 30 лет, с 1990-го по 2020-й. Платформа будет бесплатной и общедоступной, с регистрацией пользователя в качестве подписчика, уточняет пресс-служба Ассоциации анимационного кино, занимающейся проектом.

В декабре откроется социальная платформа авторской российской анимации
фото: пресс-служба Ассоциации анимационного кино

Подписчиков ждут большой каталог мультфильмов для взрослых и детей, новости об анимации, творческие встречи и мастер-классы с профессионалами отрасли и оригинальные тематические подборки мультфильмов, которые могут заинтересовать зрителей всех возрастов. В частности, будут собраны в один зрительский список все мультфильмы с нестандартными — необычными и непривычными — героями. В этих картинах главными персонажами становятся любые существа и предметы – деревья, облака, пуговицы, дома. И не всегда они бывают типично добрыми и положительными. В подборку «Не такой, как все» вошли мультфильмы «Осторожно, двери открываются», «Медведь», «Костя», «Дворник на луне», «Жил-был дом», «Про тополь», «Даша и людоед» и «Про носуху».

Проект «Социальная платформа для детей и родителей, объединяющая и популяризирующая лучшие произведения отечественной авторской анимации за 30 лет» осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
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