Райан Гослинг станет Кеном в игровом фильме про Барби

Райан Гослинг
согласился воплотить образ куклы Кена в картине Греты Гервиг
«Барби», уверяет Deadline
.
Поначалу Гослинг из-за плотного графика отказался от роли. Когда подготовка к съёмкам затянулась, продюсерам удалось уговорить актёра, у которого к тому моменту уже появилось окно в расписании.
Сценарий для картины написали Гервиг и Ноа Баумбах
, а титульную роль исполнит Марго Робби
, которая, к тому же, выступит одним из сопродюсеров ленты. Съёмки «Барби» запланированы в Лондоне на начало 2022 года.
Проект про Барби с осени 2018-го находится под управлением студии Warner Bros., которая и рассматривала на главную роль Робби. Киноисторию самой знаменитой в мире куклы производитель игрушек Mattel разрабатывал вместе со студией Sony, начиная с 2014-го. На главную роль ранее рассматривались Эми Шумер
и Энн Хэтэуэй
, прокат фильма при этом был запланирован уже на июнь 2018-го. Однако в январе 2019-го Sony перенесла планируемый релиз на 8 мая 2020-го, а затем студия и вовсе выбыла из проекта. После того, как Mattel нашла партнёра в лице Warner Bros, режиссёрское кресло ленты некоторое время числилось за Пэтти Дженкинс
.
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