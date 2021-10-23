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Райан Гослинг станет Кеном в игровом фильме про Барби

23 октября
2021 год

Новости кино >>
23 октября 2021
Райан Гослинг согласился воплотить образ куклы Кена в картине Греты Гервиг «Барби», уверяет Deadline.

Поначалу Гослинг из-за плотного графика отказался от роли. Когда подготовка к съёмкам затянулась, продюсерам удалось уговорить актёра, у которого к тому моменту уже появилось окно в расписании.

Райан Гослинг станет Кеном в игровом фильме про Барби
фото: screenrant.com

Сценарий для картины написали Гервиг и Ноа Баумбах, а титульную роль исполнит Марго Робби, которая, к тому же, выступит одним из сопродюсеров ленты. Съёмки «Барби» запланированы в Лондоне на начало 2022 года.

Проект про Барби с осени 2018-го находится под управлением студии Warner Bros., которая и рассматривала на главную роль Робби. Киноисторию самой знаменитой в мире куклы производитель игрушек Mattel разрабатывал вместе со студией Sony, начиная с 2014-го. На главную роль ранее рассматривались Эми Шумер и Энн Хэтэуэй, прокат фильма при этом был запланирован уже на июнь 2018-го. Однако в январе 2019-го Sony перенесла планируемый релиз на 8 мая 2020-го, а затем студия и вовсе выбыла из проекта. После того, как Mattel нашла партнёра в лице Warner Bros, режиссёрское кресло ленты некоторое время числилось за Пэтти Дженкинс.
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