Хейден Кристенсен вернётся к роли Энакина Скайуокера в сериале «Асока»

Хейден Кристенсен
вернётся к роли Энакина Скайуокера спустя 16 лет после третьего эпизода «Звёздных войн
». Согласно THR
, актёр присоединился к команде сериала «Асока».
В спин-оффе «Мандалорца
» с Росарио Доусон
в титульной роли пойдёт рассказ о приключениях тогруты-падавана Асоки Тано, ранее задействованной в анимационных «Войне клонов» и «Повстанцах
». Дебютировав во втором сезоне сериала про Дина Джерина и очаровательного младенца, героиня позднее получила шанс на полноценное шоу о себе, где к тому же впервые в игровом кино встретится со своим учителем, рыцарем-джедаем Энакином Скайуокером. Или же Дартом Вейдером, поскольку пока неизвестно, кем именно предстанет Кристенсен.
Исполнительными продюсерами числятся Джон Фавро
и автор сценария Дэйв Филони. Старт съёмок запланирован на начало 2022 года.
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