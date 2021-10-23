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Хейден Кристенсен вернётся к роли Энакина Скайуокера в сериале «Асока»

23 октября
2021 год

Новости кино >>
23 октября 2021
Хейден Кристенсен вернётся к роли Энакина Скайуокера спустя 16 лет после третьего эпизода «Звёздных войн». Согласно THR, актёр присоединился к команде сериала «Асока».

Хейден Кристенсен вернётся к роли Энакина Скайуокера в сериале «Асока»
фото: joblo.com

В спин-оффе «Мандалорца» с Росарио Доусон в титульной роли пойдёт рассказ о приключениях тогруты-падавана Асоки Тано, ранее задействованной в анимационных «Войне клонов» и «Повстанцах». Дебютировав во втором сезоне сериала про Дина Джерина и очаровательного младенца, героиня позднее получила шанс на полноценное шоу о себе, где к тому же впервые в игровом кино встретится со своим учителем, рыцарем-джедаем Энакином Скайуокером. Или же Дартом Вейдером, поскольку пока неизвестно, кем именно предстанет Кристенсен.

Исполнительными продюсерами числятся Джон Фавро и автор сценария Дэйв Филони. Старт съёмок запланирован на начало 2022 года.
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