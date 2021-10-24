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Расселл Кроу и Зак Эфрон снимаются у Питера Фаррелли

24 октября
2021 год

Новости кино >>
24 октября 2021
Питер Фаррелли в Таиланде приступил к съёмкам картины «Величайший пивной забег в мире» (The Greatest Beer Run Ever), которая появится на Apple TV+. Согласно Variety, главные роли в фильме исполняют Расселл Кроу и Зак Эфрон.

В основу ленты легла книга Джона Чика Донохью и Джоанны Моллой «Величайший пивной забег: Правдивая история дружбы, которая сильнее войны», посвящённая реальным событиям. Сценарий написал сам Фаррелли совместно с соавтором «Зелёной книги» Брайаном Хэйесом Карри и Питом Джонсом.

Расселл Кроу и Зак Эфрон снимаются у Питера Фаррелли
фото: latestly.com

Зрителям поведают о ветеране морской пехоты Донохью, отправившемся в 1967 году из Нью-Йорка в охваченный войной Вьетнам с целью разыскать своих друзей детства и выпить с ними пива. Этакий авантюрный «Охотник на оленей».

«В настоящее время работаю в Таиланде. Съёмки кино. Попасть в свой первый самолет через два года было очень странным чувством. Странно, но отчасти замечательно», — написал у себя в твиттере Кроу. Эфрону фильм кажется «особенным, потому что я провожу его в Таиланде вместе с самыми талантливыми и добрыми актерами и съемочной группой, снимая фильм, который, я думаю, будет потрясающим».
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№ 1
Марина Ридуева   24.10.2021 - 12:32
Ого, тема Вьетнам и не в негативном контексте, необычно довольно! + наконец шанс на хорошую роль у Зака Эфрона читать далее>>
Всего сообщений: 1
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