Расселл Кроу и Зак Эфрон снимаются у Питера Фаррелли

Питер Фаррелли
в Таиланде приступил к съёмкам картины «Величайший пивной забег в мире» (The Greatest Beer Run Ever), которая появится на Apple TV+. Согласно Variety
, главные роли в фильме исполняют Расселл Кроу
и Зак Эфрон
.
В основу ленты легла книга Джона Чика Донохью и Джоанны Моллой «Величайший пивной забег: Правдивая история дружбы, которая сильнее войны», посвящённая реальным событиям. Сценарий написал сам Фаррелли совместно с соавтором «Зелёной книги
» Брайаном Хэйесом Карри
и Питом Джонсом.
Зрителям поведают о ветеране морской пехоты Донохью, отправившемся в 1967 году из Нью-Йорка в охваченный войной Вьетнам с целью разыскать своих друзей детства и выпить с ними пива. Этакий авантюрный «Охотник на оленей
».
«В настоящее время работаю в Таиланде. Съёмки кино. Попасть в свой первый самолет через два года было очень странным чувством. Странно, но отчасти замечательно», —
написал у себя в твиттере
Кроу. Эфрону фильм кажется «особенным, потому что я провожу его в Таиланде вместе с самыми талантливыми и добрыми актерами и съемочной группой, снимая фильм, который, я думаю, будет потрясающим»
.
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