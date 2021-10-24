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Сиквел «Дюны» Дени Вильнёва получил «зелёный свет» на производство

24 октября
2021 год

Новости кино >>
24 октября 2021
«Дюна» Дени Вильнёва официально получит сиквел, сообщает Deadline.

«Будет ли сиквел у "Дюны"? Если вы посмотрите фильм, вы увидите, как он заканчивается. Я думаю, у вас есть ответ на этот вопрос», — прокомментировала ситуацию с картиной генеральный директор WarnerMedia Studios and Networks Энн Сарнофф.

Сиквел «Дюны» Дени Вильнёва получил «зелёный свет» на производство
фото: кадр из фильма «Дюна»

В условиях новой реальности, диктующей гибридную схему проката, студия Warner Bros. будет отдавать предпочтение статистике на стриминговом сервисе HBO Max. Так что история «Дюны» будет продолжена даже при её неутешительной прокатной судьбе.

Если в первом фильме в эпицентре событий оказался Пол Атрейдес в исполнении Тимоти Шаламе, то в «Дюне 2» Вильнёв планирует сосредоточить внимание на персонаже Зендаи.
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