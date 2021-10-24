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Джуд Лоу и Марион Котийяр присоединились к Кейт Уиинслет в байопике о военном фотографе Ли Миллер

24 октября
2021 год

Новости кино >>
24 октября 2021
Джуд Лоу, Марион Котийяр, Андреа Райзборо и Джош О'Коннор составят компанию Кейт Уинслет в картине Эллен Курас о военном фотографе Элизабет «Ли» Миллер, сообщает Deadline.

Фильм «Ли» поведает о том, как Миллер превратилась из модели для журнала Vogue в фотокорреспондента, после чего её занесло на передовую Второй мировой с миссией по выяснению правды о нацистской Германии. За сценарий отвечает Лиз Ханна.

Джуд Лоу и Марион Котийяр присоединились к Кейт Уиинслет в байопике о военном фотографе Ли Миллер
фото: thewrap.com

«Это абсолютно не биографический фильм. Рассказ обо всей жизни Ли достоин сериала для HBO. Мы хотели найти самое интересное десятилетие в ее жизни, то, которое определило, кем она была и кем стала благодаря тому, через что ей пришлось пройти. Это был период с 1938-го по 1948 год», — рассказала исполнительница титульной роли Кейт Уинслет.

Старт съёмок в Лондоне и Восточной Европе запланирован на 2022-й.
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