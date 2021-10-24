Джуд Лоу и Марион Котийяр присоединились к Кейт Уиинслет в байопике о военном фотографе Ли Миллер

Джуд Лоу
, Марион Котийяр
, Андреа Райзборо
и Джош О'Коннор
составят компанию Кейт Уинслет
в картине Эллен Курас о военном фотографе Элизабет «Ли» Миллер, сообщает Deadline
.
Фильм «Ли» поведает о том, как Миллер превратилась из модели для журнала Vogue в фотокорреспондента, после чего её занесло на передовую Второй мировой с миссией по выяснению правды о нацистской Германии. За сценарий отвечает Лиз Ханна.
«Это абсолютно не биографический фильм. Рассказ обо всей жизни Ли достоин сериала для HBO. Мы хотели найти самое интересное десятилетие в ее жизни, то, которое определило, кем она была и кем стала благодаря тому, через что ей пришлось пройти. Это был период с 1938-го по 1948 год», —
рассказала исполнительница титульной роли Кейт Уинслет.
Старт съёмок в Лондоне и Восточной Европе запланирован на 2022-й.
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