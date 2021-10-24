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Не стало режиссёра «Кукушки» и «Особенностей национальной охоты» Александра Рогожкина

24 октября
2021 год

Новости кино >>
24 октября 2021
Не стало народного артиста РФ, выдающегося российского режиссёра, сценариста и художника Александра Рогожкина. Ему было 72 года. Об этом стало известно благодаря киножурналисту и кинокритику Ольге Шервуд, сообщившей печальную новость на своей странице в социальной сети Facebook.

«Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен (как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей). Мы были дружеские знакомцы с 1974-го; последние годы, увы, прошли совсем без него; сейчас слов нет», — говорится в сообщении Шервуд. Причину смерти она не озвучила.

Не стало режиссёра «Кукушки» и «Особенностей национальной охоты» Александра Рогожкина
фото: facebook.com

Александр Владимирович родился 3 октября 1949 года в Ленинграде. В 1972-м окончил исторический факультет ЛГУ. Учился на художественно-графическом факультете Ленинградского педагогического института им. Герцена. Работал художником на Ленинградском телевидении и художником-декоратором киностудии «Ленфильм». В 1981-м окончил режиссерский факультет ВГИКа, где учился в мастерской Сергея Герасимова. С 1981-го — режиссер-постановщик «Ленфильма».

В полном метре дебютировал в 1985-м военной драмой «Ради нескольких строчек», снятой по мотивам повести Михаила Алексеева «Дивизионка». Прославился в качестве постановщика таких фильмов и сериалов, как «Улицы разбитых фонарей», «Блокпост», «Убойная сила», «Кукушка» и «Особенности национальной охоты», которые выросли в популярную киносерию, включающую несколько частей. Его последняя комедия «Афроiдиты» вышла в 2012-м. За свою жизнь он успел поставить 30 работ.
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персоны
Михаил АлексеевСергей ГерасимовАлександр Рогожкин
фильмы
АфроiдитыБлокпостКукушкаОперация "С Новым годом!"Особенности национальной охотыОсобенности национальной охоты в зимний периодОсобенности национальной рыбалкиРади нескольких строчекУбойная сила-1Убойная сила-2Убойная сила-4Улицы разбитых фонарей-1

фотографии >>
Не стало режиссёра «Кукушки» и «Особенностей национальной охоты» Александра Рогожкина фотографии
Не стало режиссёра «Кукушки» и «Особенностей национальной охоты» Александра Рогожкина фотографии
Не стало режиссёра «Кукушки» и «Особенностей национальной охоты» Александра Рогожкина фотографии
Не стало режиссёра «Кукушки» и «Особенностей национальной охоты» Александра Рогожкина фотографии
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