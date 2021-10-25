Исполнилось 90 лет со дня рождения Анни Жирардо

Сегодня, 25 октября, исполнилось 90 лет со дня рождения звезды французского кино Анни Жирардо
.
Анни Сюзанна Жирардо
родилась 25 октября 1931 года в Париже. Первоначально намеревалась стать хирургом, но мечта о сцене привела её в Парижскую консерваторию драматических искусств, которую она окончила в 1954-м с двумя первыми призами за роли в классической и современной комедии. Во время учёбы по вечерам пела в кабаре. С 1954-го по 1957-й играла на сцене театра «Комеди Франсез», где сперва у неё было амплуа субретки-хохотушки. В 1956-м великий Жан Кокто
, разглядев в начинающей актрисе драматическое дарование, предложил Анни главную роль в своей пьесе «Пишущая машинка» и посоветовал ей остричь волосы и сделать стрижку «под мальчика». Дебют прошёл с огромным успехом, и Кокто объявил актрису «самым красивым драматическим темпераментом послевоенных лет».
В кино дебютировала в картине Андре Юнебелля
«Тринадцать за столом
», вышедшей в 1955-м, и уже через год удостоилась премии Сюзанны Бьяншетти как лучшая молодая актриса 1956 года. После дюжины однотипных ролей она познакомилась с выдающимся итальянским режиссёром Лукино Висконти
. В 1959-м получила главную женскую роль в его спектакле по пьесе Уильяма Гибсона «Двое на качелях», а год спустя сыграла Надю в знаменитой картине «Рокко и его братья
». Далее последовала лавина приглашений: ежегодно она успевала отсняться в трёх-четырёх фильмах и обязательно играла в театре. В этот период актриса снялась в «Товарищах
» Марио Моничелли
, «Пороке и добродетели
» Роже Вадима
, «Трёх комнатах на Манхэттене
» Марселя Карне
, шедеврах Марко Феррери
«Женщина-обезьяна
», «Диллинджер мёртв
», «Семя человеческое
» и картине «Жить, чтобы жить
» Клода Лелуша
, у которого впоследствии снялась ещё в нескольких лентах («Человек, который мне нравится
», «Уйти, вернуться
», «Отверженные
»). В 1967-м снялась в образе самой себя у Сергея Герасимова
в «Журналисте
».
Жирардо неоднократно появлялась в психологических драмах Андре Кайатта
(«Умереть от любви
», «У каждого свой ад
», «Любовь под вопросом
»), фильмах Филиппа до Брока
(«Нежный полицейский
», «Гуляка
», «Сюрприз Афродиты
») и комедиях («Старая дева
», «Знакомство по брачному объявлению
», «Склока
»). Вместе с тем её не раз привлекали роли с острым социальным-политическим контекстом, как в лентах «В Сантьяго идёт дождь
», «Подозрение
» и «Муссолини и я
». В 1980-1990-х актриса не часто снималась в большом кино, пережив в начале десятилетия творческий кризис из-за провала одного из своих спектаклей. Однако её стали приглашать на телевидение, где она также пользовалась успехом у зрителей. В 1993-м играла в спектакле Валерия Ахадова
«Мадам Маргарет» на сцене Магнитогорского драматического театра
. У Ахадова же сыграла в фильме «Руфь
» и двух сезонах сериала «Свободная женщина
». В нулевые воплотила образы матерей в картинах Михаэля Ханеке
«Пианистка
» и «Скрытое
».
Была замужем за Ренато Сальватори
. В 2006-м её дочь Джулия Сальватори
официально заявила о тяжёлом заболевании матери – болезни Альцгеймера. Спустя два года одна из главных звёзд французского экрана сыграла свою последнюю роль — мадам Жирард в российском сериале «Воротилы
». Оставшиеся годы жизни проживала в пустынном посёлке Лизи-сюр-Урк, в 50 километрах от Парижа, под полной опекой дочери, прикованная к инвалидной коляске. Анни Жирардо не стало 28 февраля 2011-го в Париже. Похоронена актриса на кладбище Пер-Лашез. За полвека творческой карьеры она успела сыграть 160 ролей и получила более десяти престижных наград, включая два приза Венецианского фестивале, премию «Давид Ди Донателло», приз Берлинале и три «Сезара».
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