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Исполнилось 90 лет со дня рождения Анни Жирардо

25 октября
2021 год

Новости кино >>
25 октября 2021
Сегодня, 25 октября, исполнилось 90 лет со дня рождения звезды французского кино Анни Жирардо.

Исполнилось 90 лет со дня рождения Анни Жирардо

Анни Сюзанна Жирардо родилась 25 октября 1931 года в Париже. Первоначально намеревалась стать хирургом, но мечта о сцене привела её в Парижскую консерваторию драматических искусств, которую она окончила в 1954-м с двумя первыми призами за роли в классической и современной комедии. Во время учёбы по вечерам пела в кабаре. С 1954-го по 1957-й играла на сцене театра «Комеди Франсез», где сперва у неё было амплуа субретки-хохотушки. В 1956-м великий Жан Кокто, разглядев в начинающей актрисе драматическое дарование, предложил Анни главную роль в своей пьесе «Пишущая машинка» и посоветовал ей остричь волосы и сделать стрижку «под мальчика». Дебют прошёл с огромным успехом, и Кокто объявил актрису «самым красивым драматическим темпераментом послевоенных лет».

В кино дебютировала в картине Андре Юнебелля «Тринадцать за столом», вышедшей в 1955-м, и уже через год удостоилась премии Сюзанны Бьяншетти как лучшая молодая актриса 1956 года. После дюжины однотипных ролей она познакомилась с выдающимся итальянским режиссёром Лукино Висконти. В 1959-м получила главную женскую роль в его спектакле по пьесе Уильяма Гибсона «Двое на качелях», а год спустя сыграла Надю в знаменитой картине «Рокко и его братья». Далее последовала лавина приглашений: ежегодно она успевала отсняться в трёх-четырёх фильмах и обязательно играла в театре. В этот период актриса снялась в «Товарищах» Марио Моничелли, «Пороке и добродетели» Роже Вадима, «Трёх комнатах на Манхэттене» Марселя Карне, шедеврах Марко Феррери «Женщина-обезьяна», «Диллинджер мёртв», «Семя человеческое» и картине «Жить, чтобы жить» Клода Лелуша, у которого впоследствии снялась ещё в нескольких лентах («Человек, который мне нравится», «Уйти, вернуться», «Отверженные»). В 1967-м снялась в образе самой себя у Сергея Герасимова в «Журналисте».


Жирардо неоднократно появлялась в психологических драмах Андре КайаттаУмереть от любви», «У каждого свой ад», «Любовь под вопросом»), фильмах Филиппа до БрокаНежный полицейский», «Гуляка», «Сюрприз Афродиты») и комедиях («Старая дева», «Знакомство по брачному объявлению», «Склока»). Вместе с тем её не раз привлекали роли с острым социальным-политическим контекстом, как в лентах «В Сантьяго идёт дождь», «Подозрение» и «Муссолини и я». В 1980-1990-х актриса не часто снималась в большом кино, пережив в начале десятилетия творческий кризис из-за провала одного из своих спектаклей. Однако её стали приглашать на телевидение, где она также пользовалась успехом у зрителей. В 1993-м играла в спектакле Валерия Ахадова «Мадам Маргарет» на сцене Магнитогорского драматического театра. У Ахадова же сыграла в фильме «Руфь» и двух сезонах сериала «Свободная женщина». В нулевые воплотила образы матерей в картинах Михаэля Ханеке «Пианистка» и «Скрытое».

Была замужем за Ренато Сальватори. В 2006-м её дочь Джулия Сальватори официально заявила о тяжёлом заболевании матери – болезни Альцгеймера. Спустя два года одна из главных звёзд французского экрана сыграла свою последнюю роль — мадам Жирард в российском сериале «Воротилы». Оставшиеся годы жизни проживала в пустынном посёлке Лизи-сюр-Урк, в 50 километрах от Парижа, под полной опекой дочери, прикованная к инвалидной коляске. Анни Жирардо не стало 28 февраля 2011-го в Париже. Похоронена актриса на кладбище Пер-Лашез. За полвека творческой карьеры она успела сыграть 160 ролей и получила более десяти престижных наград, включая два приза Венецианского фестивале, премию «Давид Ди Донателло», приз Берлинале и три «Сезара».
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Исполнилось 90 лет со дня рождения Анни Жирардо фотографии
Исполнилось 90 лет со дня рождения Анни Жирардо фотографии
Исполнилось 90 лет со дня рождения Анни Жирардо фотографии
Исполнилось 90 лет со дня рождения Анни Жирардо фотографии
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