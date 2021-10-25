Ольга Кабо, Павел Савинков и Ваня Дмитриенко сыграли во втором сезоне «Родкома»

На СТС 8 ноября в 19:00 выходит второй сезон комедийного сериала «Родком» производства Art Pictures Vision и Black Box Production. В продолжении к Виктору Хориняку, Ольге Лерман, Алине Алексеевой и другим актёрам присоединится Ольга Кабо и автор хита «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала СТС
В одной из 17 серий героиня Кабо травмирует шею и руку. По иронии судьбы перед началом съёмок актриса получила реальные травмы, что привело к срочным корректировкам в сценарии. «Так случилось, что на отдыхе упала с водных лыж, повредив два ребра. А через неделю сломала ногу на съёмках другого проекта. Со мной впервые такая ситуация. И как члену Ассоциации каскадёров России мне, конечно, очень обидно. Но я благодарна продюсерам и каналу, что меня поддержали», — говорит актриса. Она также призналась, что мечтала сниматься в сериалах СТС: «Когда дочка была маленькой, в эфире шли сериалы "Моя прекрасная няня" и "Папины дочки". И Таня переживала, что я не снимаюсь в проектах СТС. Сейчас дочери двадцать два, и я могу сказать, что наконец-то заняла свою нишу на её любимом канале».
По сюжету новых серий Сергей Шмелёв (Хориняк) становится главой родительского комитета, заменив свою девушку и в прошлом одноклассницу Свету Суркову (Лерман). Теперь она занимает место классного руководителя, а её мать — пост нового директора школы. Правда, Анна Петровна уверена, что простой работяга не пара её интеллигентной и образованной дочери. Особенно когда рядом обеспеченный и хорошо воспитанный Влад (Павел Савинков), мечтающий о Свете с университетской скамьи.
фото: пресс-служба телеканала СТС
По словам Хориняка, «в новых сериях авторы погрузили моего героя в сложные обстоятельства. Шмелёв изо всех сил старается быть лучше ради Светы и проводить больше времени с сыном. Он как слуга двух господ, который должен успевать и "нашим", и "вашим"». А Савинков отметил, что на пробах его «героя назвали антагонистом Шмелёва. И я подумал, что он такой злодей-злодей. Но после прочтения сценария понял, что Влад мне нравится. Он не плохой, просто борется за сердце любимой женщины».
Кроме героев Кабо и Савинкова, в сериале появился ещё один новый персонаж — парень одной из школьниц в исполнении 16-летнего Вани Дмитриенко. Зрители увидят известного музыканта и блогера в непривычном для него образе — с дредами и татуировкой на лице.
фото: пресс-служба телеканала СТС
Второй сезон охватил множество новых локаций, включая театр в Жуковском, караоке-бар, картинную галерею и усадьбу Середниково. «В новых сериях много ярких объектов, персонажей и неожиданных сцен, например в стиле вестерна. При этом главным остаётся жанр лирической комедии, поэтому будет больше доброго и трогательного юмора, интересных линий и переплетений судеб героев», — рассказала режиссёр Мария Кравченко.
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