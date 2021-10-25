«Полярный» с Михаилом Пореченковым вернётся к зрителям 8 ноября

На ТНТ 8 ноября в 20.00 выйдет второй сезон комедийного сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым в роли Вити Мясника. Согласно пресс-службе телеканала, в продолжении бывшего бандита из девяностых и других жителей городка Полярный ждут очередные проблемы, которые подкидывает им российская действительность.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
По словам продюсера сериала Евгения Никишова, «решение о продлении сериала на следующий сезон всегда принимается на ТНТ по итогам показа первого сезона, но у "Полярного" цифры были настолько высокие, что сериал продлили даже раньше, чем сезон закончился – после первой недели показа. Мы понимали, что второй сезон надо делать обязательно. У авторов было четкое понимание, как дальше развивать эту историю, и было понятно, что финал первого сезона – это не финал истории "Полярного", а финал лишь первой главы».
После событий первого сезона Витя закрепился и обжился в Полярном: он заставил местного мэра быть самым честным чиновником страны, приструнил местных хулиганов, построил себе новую ферму и готовится сделать предложение Полине. Но мечты о спокойной семейной жизни придётся отложить: в городок приезжает кризис-менеджер Раиса Борисовна с поручением организовать неподалеку от дома Мясника строительство мусорного полигона. На стороне Раисы – административный ресурс, на стороне Вити – правда и справедливость.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
«Рейтинги первого сезона были хорошими, потому что сериал смешной и рассказывает о людях за пределами Москвы. Как только действие современных сериалов перемещается в другие города, в данном случае максимально далеко от Москвы, то сразу же получается, что зритель может ассоциировать себя с героями гораздо четче. А вторая причина — в запросе на такого героя, которого исполнил Михаил Пореченков. Решая свои частые проблемы, он помогает обществу в целом. "Полярный" — история о человеке неравнодушном, человеке, который способен, как бы пафосно это ни прозвучало, на подвиг», — говорит продюсер сериала Валерий Федорович.
«"Полярный" — он такой советский. Начиная с титров и морозного хруста, заканчивая диалоговой составляющей, — считает Иван Охлобыстин. — Я думаю, что зрителю, как и мне, в первую очередь понравилось человеческое отношение. Сейчас, когда смотришь кино, у героев отсутствует бэкграунд. Даже у главных персонажей нет личной жизни и истории. Все картонное. И люди тяготятся этим, ведь им интересно не просто наблюдать, например, за детективом или смешным падением персонажа в кадре, им интересно, что у этого героя в жизни. Вот мой персонаж при том, что он брутальный дядька с темным прошлым, в этом прошлом оставаться не хочет. Он не хочет ехать в столицу, он искренне по-своему любит людей, с которыми живет. И при этом он просто бессилен перед своей любовью "Мисс Апатиты 93" Анжелой, которая вертит им как бубликом. У каждого из персонажей "Полярного" есть что-то за плечами».
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